Рассказываем о герое полуфинала, авторе победного буллита сборной России Арсении Грицюке

Олимпийские игры-2022. Хоккей

Мужчины. 1/2 финала

Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1.

Победный буллит: Грицюк.

Вратари: Федотов — Лар. Юханссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

18 февраля. Пекин. Национальный

Прогресс был неизбежен

Два года назад Боба Хартли чуть ли не каждую пресс-конференцию засыпали вопросами о том, когда он начнет подводить к основе Егора Чинахова и Арсения Грицюка — на тот момент двух самых талантливых нападающих клубной системы. Тогда канадский тренер не поддавался на уговоры дать лидерам молодежки, которые, по общему мнению, переросли МХЛ, игровое время в «Авангарде» и называл двух лучших бомбардиров «Омских ястребов» детьми, не готовыми к КХЛ ни физически, ни ментально.

Само собой, часть омской прессы и болельщиков считали, что Хартли сдерживает развитие местных вундеркиндов, а эксперт Александр Кожевников и вовсе обвинял его в нежелании работать с молодежью. Однако время показало, что франкофон все сделал правильно, не зря «перетомив» топ-юниоров. И если в прошлом чемпионском сезоне Боб слепил игрока уровня НХЛ и крепкого форварда основы «Авангарда» из чуть более крупного Чинахова, то в этом сезоне взялся за Грицюка и не только сделал из него второго снайпера омичей, но и превратил его в нападающего олимпийской сборной в первый же полноценный сезон в КХЛ.

Прошлый сезон для парня, начинавшего заниматься хоккеем в закрытом поселке Подгорном, что расположен в Красноярском крае, получился крайне скомканным. В январе он блекло провел МЧМ и вернулся в расположение клуба с неприятной травмой, а почти всю регулярку талантливый вингер был вынужден разрываться между «Авангардом», «Омскими ястребами» и новокузнецким «Металлургом», который еще не так давно был фармом омичей. При этом в Вышке он не выпадал на уровне «мужиков» и регулярно получал похвалу от тогдашнего главного тренера «Кузни» Леонида Тамбиева, у которого не выживают люди, не способные выдерживать силовую и постоянную пахоту.

Кстати, командировка в Новокузнецк для него не прошла даром. Благодаря ней Грицюку удалось вернуться в «Авангард» перед плей-офф, сыграть в Кубке Гагарина три матча и летом привезти трофей на малую родину.

Школа Хартли

Говорят, уже прошлым летом за развитие Грицюка готов был взяться «Нью-Джерси», задрафтовавший его три года назад в пятом раунде. Но в итоге Арсений решился еще на два года остаться в «Авангарде» и абсолютно точно не прогадал. Уже на предсезонке Хартли начал активно наигрывать красноярца в топ-6, доверяя ему место в спецбригадах. Правда, начинать прорывную регулярку ему пришлось в роли 13-го нападающего. Тем не менее даже при ограниченном игровом времени техничный краек умудрялся набирать очки. В ноябре тренеры поставили его к Корбэну Найту и начинали наблюдать, как рядом с канадским центром раскрывается его роскошный бросок. И один из лучших плеймейкеров КХЛ в партнерах — привилегия, которая дана не каждому.

«Не знаю, что случилось. Вроде бы играю в тот же хоккей. Просто чуть-чуть почувствовал уверенность, что можно играть, не надо стесняться, а надо брать на себя игру. Стало больше получаться, Боб Хартли стал больше доверять. Мы с ним много беседовали до сезона и в начале. В итоге он дал мне игровое время, вложил мне правильные мысли в голову. Думаю, благодаря этому у меня стало лучше получаться в зоне атаки. В прошлом году я очень много проводил времени с Хартли. Он индивидуально мне много объяснял. Бывало, что я не играл матч, а он все равно меня вызывал смотреть смены. Я ему говорил: «Так я же не играл». Боб в ответ: «Посмотрим смены других игроков». Мы детально разбирали, куда должен человек ехать и почему он туда не едет. Боб все объяснял, как надо сыграть. В прошлом году меня это немного выводило — я не играл, хотелось просто выйти на лед. В этом сезоне тоже много времени мне уделял. Но потом, когда я стал много играть, мы не так часто с ним стали собираться. Тренер понимает, что после тяжелых матчей лучше дать отдохнуть. Раз в две-три игры приглашает меня к себе, показывает ошибки, которые я не должен допускать», — объяснял свой прогресс Грицюк в интервью коллегам из Sport24.

Как попал в сборную

Чем хорош омич? Как и у Чинахова, у него очень здорово поставлен бросок. Причем как кистевой, так и щелчок. Сам Арсений не скрывает, что это бросок — его сильнейшее качество. Правда, пока считает, что у бывшего одноклубника он все-таки посильнее. При этом у него все в порядке со стартовой скоростью, подвижностью и маневренностью — не зря же он старается равняться на Макдэвида. А после того, как омич прокачал физику и набрал массу, его стало крайне сложно оттереть от шайбы и задавить у бортов.

В декабре «ястреба», настрелявшего в укороченной регулярке 28 (16+12) очков в 39 матчах, вызвали на Кубок Первого канала, ставший ключевым этапом подготовки перед Олимпиадой. И изначально мало кто верил, что талантливый щегол в свой первый сезон в КХЛ сможет с ходу залететь в олимпийскую сборную. Но в январе Алексей Жамнов взял его на сбор в Новогорск, а после неожиданно для всех включил сибиряка в основной состав на турнир в Пекине, разглядев в нем игрока для топ-6.

«Если тренерский штаб его оставил, значит, он видел его игры, видел тренировки, на которых он уже показывает, видимо, достаточно зрелый хоккей, чтобы его взяли на Олимпиаду и наигрывали в первом звене. Ничего беспочвенного не бывает.

После предсезонной подготовки пришел мужик, который проработал над собой лето, который понял, что нужно показывать свой уровень. И он показывает», — хвалил своего нового лидера генменеджер «Авангарда» Алексей Волков.

«Я ездил на Кубок Первого канала, после этого ждал, что будет вызов, но до конца, конечно, не знал, пригласят или нет. Потом включили в расширенный состав. Еще были сомнения. Но когда объявили, кто едет на сбор, то был счастлив, было много поздравлений от близких. Переживал очень сильно. Но то, что попал... Безумно рад, безумно благодарен тренерскому штабу, что поверили в меня. В начале турнира стеснение, конечно, было. Я еще молодой игрок. Уже надо про это забывать. Но когда я только пришел в команду, то больше искал на льду Никиту Гусева, Вадика Шипачева для передачи, нежели сам бросал. Думаю, это все видели. Ребята стали говорить, что не надо так делать, что надо брать на себя игру. Сейчас стало лучше, но вам, наверное, с трибуны виднее. Мне кажется, у меня получается чуть побольше брать игру на себя. Но все равно пытаюсь лишний пас найти», — рассказывал Грицюк во время группового этапа.

Но мог ли Гриц, как его постоянно называет Вадим Шипачев, пару дней назад представить, что в свои 20 лет он выйдет на решающий буллит в полуфинале и отправит своим броском сборную России в олимпийский финал?

Как бил тот самый буллит

— Что ты хотел делать? — вопрос Грицюку сразу после полуфинала со шведами.

— То, что увидели.

— Как не задрожали руки?

— У Егора Яковлева был еще более ответственный буллит. К этому нужно подходить более спокойно. Если ты умеешь бить, то почему бы не попробовать?

— Ты сам просил буллит или тебе сказали?

— Конечно, сказали. Я люблю буллиты, часто их бью. Считай, это игра один на один. Только между вратарем и тобой. Выигрывает тот, кто кого переиграет.

— Согласен с тем, что буллиты — это лотерея?

— 100 процентов. Какое бы мастерство у тебя ни было, сколько бы ты ни забивал — в финале у тебя может не получиться. Вратарь же не просто так стоит. Я смотрел, что делают ребята, как они бьют. Сразу выходил с одной мыслью.

Даем вам сто процентов, что за выступлением Грицюка на Олимпиаде следят люди из «Нью-Джерси». Однако пока нападающий «Авангарда», чей контракт с омичами действует до апреля 2023 года, не собирается уезжать в Северную Америку и в качестве ролевой модели называет Кирилла Капризова, отправившегося в НХЛ олимпийским чемпионом и состоявшимся игроком. Буллит омского снайпера уже вошел в историю российского хоккея. И сейчас хочется, чтобы он полностью повторил путь фронтмена «Миннесоты». Кубок Гагарина у него уже есть. Теперь дело за олимпийским золотом.