Буллиты, которые мы не забудем никогда. Как Россия и Швеция исполняли свои попытки

Гол Яковлева — чистая удача. Голы Гусева и Грицюка — великолепное мастерство.

Олимпийские игры-2022. Хоккей

Мужчины. 1/2 финала

Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1.

Победный буллит: Грицюк.

Вратари: Федотов — Лар. Юханссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

18 февраля. Пекин. Национальный.

Серия послематчевых бросков — самое жестокое испытание для болельщиков. Особенно если это касается главного турнира четырехлетия, пусть и без сильнейших игроков. Уровень ниже, статус никто не отменял.

Болельщики кроме жажды победы любят болеть. Чего проще — прочитать в новостях результат, порадоваться или огорчиться — и спокойно жить дальше. Весь смак в зрелище и букете гормонов, одновременно включающихся в организме при просмотре столь животрепещущего действа.

Если так нервничают болельщики, сложно представить, что чувствуют игроки. Мегазвезды футбола в ответственные моменты промахиваются с 11 метров в 7-метровые ворота, хотя если будут бить без нервяка, забьют 20 из 20 с завязанными глазами.

Забить буллит в хоккее — далеко не то же самое, что пенальти в футболе. Пусть хоккеисты хоть тысячу раз скажут, что буллиты — это лотерея, на самом деле — чистое мастерство. Мастерство бьющего и вратаря. Задача первого — придумать, как бить, а затем исполнить. Если надо, среагировать на изменения в процессе езды к воротам. Задача вратаря — стоять до последнего и за долю секунды прочитать момент, который придумал игрок. В случае, если не прочитал, попытаться понадеяться на реакцию, чтобы спасти положение.

Первый раунд

Россия. Антон Слепышев — 0:0 (вратарь)

Придумал и исполнил Антон все классно. Раскачал вратаря, поднять шайбу над щитком не хватило бы времени и расстояния. Юханнсон переиграл Слепышева в том, что дернулся влево не слишком резко и потому сумел среагировать — выставить ногу в противоположном направлении. Этого хватило, чтобы отразить бросок.

Буллит Слепышева.

Швеция. Карл Клинберг — 0:0 (мимо)

Клинберг придумал слишком сложный буллит. Забить такой габаритному вратарю, который не выскакивает далеко и не дергается слишком сильно — практически невозможно. Может быть, первоначально он задумал что-то другое, затем в процессе поменял решение, из-за чего полностью смазал попытку, даже не нанеся бросок.

Буллит Клинберга.

Второй раунд

Россия. Михаил Григоренко — 0:0 (вратарь)

25-й номер россиян сделал ставку на свое главное оружие — бросок. Катил он медленно и Юханссон, несколько сезонов игравший с Михаилом в ЦСКА понял, что тот будет выцеливать. Сместившись вправо, он намеренно оставил открытым левый угол, уже зная, что бросок последует туда, и потому спокойно сыграл ловушкой.

Буллит Григоренко.

Швеция. Лукас Валльмарк — 1:0.

Федотов легко прочитал задумку Валльмарка, разумеется, не стал реагировать на ложный замах. Переместившись, он закрыл всю площадь ворот, а шведу не оставалось ничего, как попытаться забить ему между щитков на перемещении. Шайба попала в крюк, находившийся под острым углом. Из-за того, что российский вратарь выкатился далеко, она парашютом после отскока залетела ему за шиворот. Крайне редкий гол.

Буллит Валльмарка.

Третий раунд

Россия. Никита Гусев — 1:1

Это буллит мастера. Юханссон думал, что Никита будет бросать. Но тот, показав бросок, продолжил движение. Шведский вратарь понял, что дальше его партнер по СКА будет обыгрывать и приготовил ногу для перемещения. В этот момент Никита бросил.

Буллит Гусева.

Швеция. Йоаким Нордстрем — 2:1

Такой же буллит, как и у Слепышева. Классика жанра. Раскачиваем вратаря и забиваем. В отличие от Юханссона, Федотов выкатился чуть дальше и не успел затормозить правым коньком, чтобы затем выкинуть левую ногу. Габаритов бы хватило, чтобы шайба попала в щиток, но наш вратарь продолжил движение и уехал в право, уже лежа на пузе, из-за чего образовалась брешь между коньком и штангой, куда Нордстрем издевательски спокойно завез шайбу. После такого буллита настроение упало. Ведь именно так выигрывают матчи. Но не тут-то было.

Буллит Нордстрема.

Четвертый раунд

Россия. Владимир Ткачев — 2:1 (вратарь)

Наш центрфорвард решил найти брешь в амуниции вратаря, бросив ему подмышку. В момент, когда голкипер во время ближнего броска садиться на колени, у него открываются свободные зоны. Туда и попытался попасть Владимир, но не попал.

Буллит Ткачева.

Швеция. Хенрик Томмернес — 2:1 (мимо)

Первый буллит шведов, который исполнял защитник. Он переиграл Федотова, но не исполнил. Шайба не легла на обратную сторону крюка и пошла мимо ворот, а должна была в верхний угол.

Буллит Томмернеса.

Пятый раунд

Россия. Егор Яковлев (герой) — 2:2

Такие броски должен совершать матерый волк. Олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина. Егор — техничный защитник, умеющий играть в атаке, но сразу было понятно, что уповать он будет на бросок. Хлесткий, точный, неожиданный. Не забиваешь — и не будет финала. Яковлев забил. Сделал то же, что хотел Ткачев, но только попал. Да и бросил он сильнее, Юханссон не видел, куда прошла шайба и даже не среагировал на бросок. Шайбу едва видно даже в замедленном повторе.

Буллит Яковлева.

Швеция. Антон Ландер — 2:2 (вратарь)

Шведский форвард, выступавший в нескольких клубах КХЛ, сперва разогнался, чтобы попытаться обыграть на скорости, но решил бросить, так же, как и Яковлев — между рукой и щитком. Федотов выкатился — помогли реакция, выбор позиции и габариты. Ничья в пяти попытках. Дальше играем до первого промаха.

Буллит Ландера.

Шестой раунд

Швеция. Карл Клинберг — 2:2 (вратарь)

У брата защитника НХЛ Джона Клинберга не хватило фантазии. Зачем бывший форвард «Торпедо» бросал верхом габаритному вратарю — не очень ясно. Федотов все предвидел и даже не опустился на колени.

Буллит Клинберга.

Россия. Никита Гусев — 2:2 (вратарь)

Трюк, когда игрок уже вроде бы убирает на неудобную, но неожиданно бросает между щитков, проходил у Никиты множество раз. Но не сейчас.

Буллит Гусева.

Седьмой раунд

Швеция. Лукас Валльмарк — 2:2 (мимо)

Хочешь запороть буллит — сделай это, как сделал Валльмарк. Замах от ушей, бросок (а щелчок совсем не такой точный, как кистевой) летит неизвестно куда. Федотов выкатился, и, если бы выстрел пришелся бы в створ, все равно угодил бы во вратаря.

Буллит Валльмарка.

Россия. Никита Гусев — 2:2 (вратарь)

Юханссон после отраженного первого броска имел психологическое преимущество перед Никитой. Он словно отправил ему мысль перед попыткой — «что не придумай, я знаю, что ты будешь делать». Никита не придумал ничего, решив просто бросить ему между щитков в надежде, что угодит в брешь, пока вратарь будет садиться на колени, и шайба пролетит над крюком клюшки. Ларс был готов и легко среагировал.

Буллит Гусева.

Восьмой раунд

Швеция. Макс Фриберг — 2:2 (вратарь)

Шведский форвард четвертого звена решил действовать наудачу. И она могла помочь. Хлесткий бросок угодил в ловушку, российский вратарь не зафиксировал шайбу, и она запрыгала в направлении нижнего угла. Прошла правее штанги.

Буллит Фриберга.

Россия. Арсений Грицюк (супергерой) — 3:2.

Незамысловатый буллит Гицюка идеален, как прыжки Анны Щербаковой. Покачал шайбочку вправо-влево, да и положил ее рядом со штангой, словно рукой. Мог ли Юханнсон отразить ее блином? Мог, но не в этой жизни. Россия в финале!