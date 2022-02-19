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Сегодня, 00:45

Буллиты, которые мы не забудем никогда. Как Россия и Швеция исполняли свои попытки

«СЭ» разобрал, как исполняли буллиты в матче полуфинала Олимпиады Россия — Швеция
Отдел хоккея «СЭ»
Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия — Швеция — 2:1 Б. Арсений Грицюк забивает победный буллит.
Фото Getty Images

Гол Яковлева — чистая удача. Голы Гусева и Грицюка — великолепное мастерство.

Олимпийские игры-2022. Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1.
Победный буллит: Грицюк.
Вратари: Федотов — Лар. Юханссон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3).
Судьи: Бруггеман, Гуэн.
18 февраля. Пекин. Национальный.

Серия послематчевых бросков — самое жестокое испытание для болельщиков. Особенно если это касается главного турнира четырехлетия, пусть и без сильнейших игроков. Уровень ниже, статус никто не отменял.

Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 2:1&nbsp;Б. Выход в финал несколько раз висел на волоске. Но Россия выбралась и сразится за золото!

Болельщики кроме жажды победы любят болеть. Чего проще — прочитать в новостях результат, порадоваться или огорчиться — и спокойно жить дальше. Весь смак в зрелище и букете гормонов, одновременно включающихся в организме при просмотре столь животрепещущего действа.

Если так нервничают болельщики, сложно представить, что чувствуют игроки. Мегазвезды футбола в ответственные моменты промахиваются с 11 метров в 7-метровые ворота, хотя если будут бить без нервяка, забьют 20 из 20 с завязанными глазами.

Забить буллит в хоккее — далеко не то же самое, что пенальти в футболе. Пусть хоккеисты хоть тысячу раз скажут, что буллиты — это лотерея, на самом деле — чистое мастерство. Мастерство бьющего и вратаря. Задача первого — придумать, как бить, а затем исполнить. Если надо, среагировать на изменения в процессе езды к воротам. Задача вратаря — стоять до последнего и за долю секунды прочитать момент, который придумал игрок. В случае, если не прочитал, попытаться понадеяться на реакцию, чтобы спасти положение.

Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 2:1&nbsp;Б. Арсений Грицюк забивает победный буллит. Этот буллит вошел в историю. Его автор — 20-летний игрок, даже не мечтавший попасть на Олимпиаду

Первый раунд

Россия. Антон Слепышев — 0:0 (вратарь)

Придумал и исполнил Антон все классно. Раскачал вратаря, поднять шайбу над щитком не хватило бы времени и расстояния. Юханнсон переиграл Слепышева в том, что дернулся влево не слишком резко и потому сумел среагировать — выставить ногу в противоположном направлении. Этого хватило, чтобы отразить бросок.

Буллит Слепышева.
Буллит Слепышева.

Швеция. Карл Клинберг — 0:0 (мимо)

Клинберг придумал слишком сложный буллит. Забить такой габаритному вратарю, который не выскакивает далеко и не дергается слишком сильно — практически невозможно. Может быть, первоначально он задумал что-то другое, затем в процессе поменял решение, из-за чего полностью смазал попытку, даже не нанеся бросок.

Буллит Клинберга.
Буллит Клинберга.

Второй раунд

Россия. Михаил Григоренко — 0:0 (вратарь)

25-й номер россиян сделал ставку на свое главное оружие — бросок. Катил он медленно и Юханссон, несколько сезонов игравший с Михаилом в ЦСКА понял, что тот будет выцеливать. Сместившись вправо, он намеренно оставил открытым левый угол, уже зная, что бросок последует туда, и потому спокойно сыграл ловушкой.

Буллит Григоренко.
Буллит Григоренко.

Швеция. Лукас Валльмарк — 1:0.

Федотов легко прочитал задумку Валльмарка, разумеется, не стал реагировать на ложный замах. Переместившись, он закрыл всю площадь ворот, а шведу не оставалось ничего, как попытаться забить ему между щитков на перемещении. Шайба попала в крюк, находившийся под острым углом. Из-за того, что российский вратарь выкатился далеко, она парашютом после отскока залетела ему за шиворот. Крайне редкий гол.

Буллит Валльмарка.
Буллит Валльмарка.

Третий раунд

Россия. Никита Гусев — 1:1

Это буллит мастера. Юханссон думал, что Никита будет бросать. Но тот, показав бросок, продолжил движение. Шведский вратарь понял, что дальше его партнер по СКА будет обыгрывать и приготовил ногу для перемещения. В этот момент Никита бросил.

Буллит Гусева.
Буллит Гусева.

Швеция. Йоаким Нордстрем — 2:1

Такой же буллит, как и у Слепышева. Классика жанра. Раскачиваем вратаря и забиваем. В отличие от Юханссона, Федотов выкатился чуть дальше и не успел затормозить правым коньком, чтобы затем выкинуть левую ногу. Габаритов бы хватило, чтобы шайба попала в щиток, но наш вратарь продолжил движение и уехал в право, уже лежа на пузе, из-за чего образовалась брешь между коньком и штангой, куда Нордстрем издевательски спокойно завез шайбу. После такого буллита настроение упало. Ведь именно так выигрывают матчи. Но не тут-то было.

Буллит Нордстрема.
Буллит Нордстрема.

Четвертый раунд

Россия. Владимир Ткачев — 2:1 (вратарь)

Наш центрфорвард решил найти брешь в амуниции вратаря, бросив ему подмышку. В момент, когда голкипер во время ближнего броска садиться на колени, у него открываются свободные зоны. Туда и попытался попасть Владимир, но не попал.

Буллит Ткачева.
Буллит Ткачева.

Швеция. Хенрик Томмернес — 2:1 (мимо)

Первый буллит шведов, который исполнял защитник. Он переиграл Федотова, но не исполнил. Шайба не легла на обратную сторону крюка и пошла мимо ворот, а должна была в верхний угол.

Буллит Томмернеса.
Буллит Томмернеса.

Пятый раунд

Россия. Егор Яковлев (герой) — 2:2

Такие броски должен совершать матерый волк. Олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина. Егор — техничный защитник, умеющий играть в атаке, но сразу было понятно, что уповать он будет на бросок. Хлесткий, точный, неожиданный. Не забиваешь — и не будет финала. Яковлев забил. Сделал то же, что хотел Ткачев, но только попал. Да и бросил он сильнее, Юханссон не видел, куда прошла шайба и даже не среагировал на бросок. Шайбу едва видно даже в замедленном повторе.

Буллит Яковлева.
Буллит Яковлева.

Швеция. Антон Ландер — 2:2 (вратарь)

Шведский форвард, выступавший в нескольких клубах КХЛ, сперва разогнался, чтобы попытаться обыграть на скорости, но решил бросить, так же, как и Яковлев — между рукой и щитком. Федотов выкатился — помогли реакция, выбор позиции и габариты. Ничья в пяти попытках. Дальше играем до первого промаха.

Буллит Ландера.
Буллит Ландера.

Шестой раунд

Швеция. Карл Клинберг — 2:2 (вратарь)

У брата защитника НХЛ Джона Клинберга не хватило фантазии. Зачем бывший форвард «Торпедо» бросал верхом габаритному вратарю — не очень ясно. Федотов все предвидел и даже не опустился на колени.

Буллит Клинберга.
Буллит Клинберга.

Россия. Никита Гусев — 2:2 (вратарь)

Трюк, когда игрок уже вроде бы убирает на неудобную, но неожиданно бросает между щитков, проходил у Никиты множество раз. Но не сейчас.

Буллит Гусева.
Буллит Гусева.

Седьмой раунд

Швеция. Лукас Валльмарк — 2:2 (мимо)

Хочешь запороть буллит — сделай это, как сделал Валльмарк. Замах от ушей, бросок (а щелчок совсем не такой точный, как кистевой) летит неизвестно куда. Федотов выкатился, и, если бы выстрел пришелся бы в створ, все равно угодил бы во вратаря.

Буллит Валльмарка.
Буллит Валльмарка.

Россия. Никита Гусев — 2:2 (вратарь)

Юханссон после отраженного первого броска имел психологическое преимущество перед Никитой. Он словно отправил ему мысль перед попыткой — «что не придумай, я знаю, что ты будешь делать». Никита не придумал ничего, решив просто бросить ему между щитков в надежде, что угодит в брешь, пока вратарь будет садиться на колени, и шайба пролетит над крюком клюшки. Ларс был готов и легко среагировал.

Буллит Гусева.
Буллит Гусева.

Восьмой раунд

Швеция. Макс Фриберг — 2:2 (вратарь)

Шведский форвард четвертого звена решил действовать наудачу. И она могла помочь. Хлесткий бросок угодил в ловушку, российский вратарь не зафиксировал шайбу, и она запрыгала в направлении нижнего угла. Прошла правее штанги.

Буллит Фриберга.
Буллит Фриберга.

Россия. Арсений Грицюк (супергерой) — 3:2.

Незамысловатый буллит Гицюка идеален, как прыжки Анны Щербаковой. Покачал шайбочку вправо-влево, да и положил ее рядом со штангой, словно рукой. Мог ли Юханнсон отразить ее блином? Мог, но не в этой жизни. Россия в финале!

Буллит Грицюка.
Буллит Грицюка.
Антон Слепышев
Арсений Грицюк
Владимир Ткачев (ХК Трактор)
Егор Яковлев (ХК Металлург)
Иван Федотов
Михаил Григоренко
Никита Гусев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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