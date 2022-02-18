У России есть скрытый герой. Он спас команду от провала четырехлетия

В овертайме Владимир Ткачев выбил шайбу у соперника, бросавшего в пустые ворота.

Олимпийские игры-2022. Хоккей

Мужчины. 1/2 финала

Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1.

Победный буллит: Грицюк.

Вратари: Федотов — Лар. Юханссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

18 февраля. Пекин. Национальный.

У полуфинала со Швецией есть совершенно очевидный герой — 20-летний нападающий Арсений Грицюк, забивший решающий буллит. Шикарный матч провел вратарь Иван Федотов, а не менее важный буллит на счету защитника Егора Яковлева — если бы он промахнулся, до Грицюка очередь бы точно не дошла. Но есть в сборной России и скрытый герой.

Центрфорвард второй тройки Владимир Ткачев спас команду в овертайме: шведский нападающий Броме бросал уже в пустые ворота, но Ткачев в падении выбил у него шайбу. Федотов спасти уже не успевал.

Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия — Швеция — 2:1 Б. Владимир Ткачев (на льду). Фото Reuters

Попадание Ткачева в сборную на Олимпиаду совершенно не читалось — после перехода в «Трактор» перед этим сезоном центрфорвард был не так ярок. Его статистика не впечатляла (29 очков в 48 матчах), ведь Ткачев в свое время очаровывал именно шикарной игрой впереди — в сезоне-2017/18 в составе «Ак Барса» он отличился 25 раз и впервые в карьере стал обладателем Кубка Гагарина.





Со временем игра Ткачева несколько поблекла, а по ходу сезона он впервые во взрослой карьере сменил клуб — «Ак Барс» обменял его в «Локомотив» на защитника Николая Аверина и форварда Степана Санникова. Оба не принесли пользу казанцам, а вот Ткачев стал лидером ярославцев. И когда по окончании сезона-2020/21 он вышел на рынок свободных агентов, за него развернулась борьба. Победителем стал «Трактор», где уж точно не пожалели о своем приобретении.

Пусть Ткачев не столь результативен, зато он существенно улучшил игру без шайбы и в своей зоне — во многом благодаря этому он и попал в сборную. В «Ак Барсе» к нему зачастую предъявляли претензии за позднее возвращение в оборону — теперь таких вопросов к Ткачеву нет. Его игра стала зрелой, а по ходу олимпийского турнира Владимира переместили из четвертого во второе звено.