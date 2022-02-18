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Сегодня, 21:15

У России есть скрытый герой. Он спас команду от провала четырехлетия

Хоккеист Владимир Ткачев спас ворота сборной России от гола в овертайме в полуфинале Олимпиады
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия — Швеция — 2:1 Б. Владимир Ткачев (на льду).
Фото AFP
Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия — Швеция — 2:1 Б. Владимир Ткачев (на льду).
Фото Reuters
1/2
В овертайме Владимир Ткачев выбил шайбу у соперника, бросавшего в пустые ворота.

Олимпийские игры-2022. Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1.
Победный буллит: Грицюк.
Вратари: Федотов — Лар. Юханссон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3).
Судьи: Бруггеман, Гуэн.
18 февраля. Пекин. Национальный.

У полуфинала со Швецией есть совершенно очевидный герой — 20-летний нападающий Арсений Грицюк, забивший решающий буллит. Шикарный матч провел вратарь Иван Федотов, а не менее важный буллит на счету защитника Егора Яковлева — если бы он промахнулся, до Грицюка очередь бы точно не дошла. Но есть в сборной России и скрытый герой.

Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 2:1&nbsp;Б. Выход в финал несколько раз висел на волоске. Но Россия выбралась и сразится за золото!

Центрфорвард второй тройки Владимир Ткачев спас команду в овертайме: шведский нападающий Броме бросал уже в пустые ворота, но Ткачев в падении выбил у него шайбу. Федотов спасти уже не успевал.

Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия — Швеция — 2:1 Б. Владимир Ткачев (на льду). Фото Reuters
Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия — Швеция — 2:1 Б. Владимир Ткачев (на льду).
Фото Reuters

Попадание Ткачева в сборную на Олимпиаду совершенно не читалось — после перехода в «Трактор» перед этим сезоном центрфорвард был не так ярок. Его статистика не впечатляла (29 очков в 48 матчах), ведь Ткачев в свое время очаровывал именно шикарной игрой впереди — в сезоне-2017/18 в составе «Ак Барса» он отличился 25 раз и впервые в карьере стал обладателем Кубка Гагарина.


Со временем игра Ткачева несколько поблекла, а по ходу сезона он впервые во взрослой карьере сменил клуб — «Ак Барс» обменял его в «Локомотив» на защитника Николая Аверина и форварда Степана Санникова. Оба не принесли пользу казанцам, а вот Ткачев стал лидером ярославцев. И когда по окончании сезона-2020/21 он вышел на рынок свободных агентов, за него развернулась борьба. Победителем стал «Трактор», где уж точно не пожалели о своем приобретении.

Пусть Ткачев не столь результативен, зато он существенно улучшил игру без шайбы и в своей зоне — во многом благодаря этому он и попал в сборную. В «Ак Барсе» к нему зачастую предъявляли претензии за позднее возвращение в оборону — теперь таких вопросов к Ткачеву нет. Его игра стала зрелой, а по ходу олимпийского турнира Владимира переместили из четвертого во второе звено.

Олимпиада-2022. 1/2 финала. Россия&nbsp;&mdash; Швеция&nbsp;&mdash; 2:1&nbsp;Б. «В глазах темнеет от счастья». Игроки и тренеры сборной России — о выходе в финал

Всегда казалось, что Ткачев мягковат — злости на льду ему не хватало, интеллигентность из обычной жизни он будто переносил в игру. Мягкие руки, хорошее катание, светлая голова — достоинств у Владимира всегда было достаточно. Но со временем он добавил в свою игру то, чего ему не хватало. И теперь остался всего один шаг до мечты.

Владимир Ткачев (ХК Трактор)
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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