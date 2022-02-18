«На ночь сядем сыграть партеечку в «дурака». Счастье и усталость сборной России после выхода в финал

Сборная России в финале Олимпиады — только после этой игры было заметно, как устал Алексей Жамнов. Хоккеисты же старались не показывать радость. То ли устали, то ли еще ничего не поняли.

Олимпийские игры-2022. Хоккей

Мужчины. 1/2 финала

Россия — Швеция — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Слепышев — 2 (Карнаухов, Яковлев), 20:15 — 1:0. Ландер — 4 (Теммернес, Пудас), 46:22 — 1:1.

Победный буллит: Грицюк.

Вратари: Федотов — Лар. Юханссон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (11+12+11+6) — 35 (12+10+10+3).

Судьи: Бруггеман, Гуэн.

18 февраля. Пекин. Национальный.

Герой

Вратарь Иван Федотов в этот раз проскочил микст-зону.

— Без обид, ребята, — крикнул он.

Никто и не думал обижаться. Голкипер в этой встрече был очень надежен, хотя потрудиться ему пришлось очень сильно. Наверняка устал, да еще столько пережил. Мы же уступали в серии буллитов? Забыли? Но он все помнил.

Прошли времена, когда Вадим Шипачев отказывал в интервью. Сначала капитан поговорил с группой журналистов, а потом добрался до меня.

— Не понимаю, — делюсь с ним эмоциями. — Как же Арсений Грицюк победный буллит забил? Ему же всего 20 лет!

— Не испортили еще, — ухмыльнулся капитан команды. — Но если вы помните то, что я говорил про Грицюка в Новогорске? Сразу сказал, что он в полном порядке.

Арсения изначально наигрывали в тройке с Шипачевым и Никитой Гусевым. Более того, Вадим сразу увидел, что рядом с ним очень талантливый парень, и даже предложил вариант, чтобы Грицюк выходил в большинстве и был в роли центрального. Уж не знаю, послушали ли его, столько уже всего произошло.

— Я еще ему в Новогорске говорил: «Не стесняйся, бери игру на себя», — вспоминал Шипачев. — Мы его постоянно подбадривали с Никитой.

Но я помню другого Арсения. Осенью встретились с ним после одного из матчей «Авангарда», и хоккеист очень переживал, что его не ставят в состав.

— Пусть хоть обменяют, что ли, — чуть ли не со слезами говорил он. — Я играть хочу.

Тогда я про тот диалог не написал. Подумал, что это пойдет во вред хоккеисту. Он молодой, права у «Авангарда», а Боб Хартли может и запомнить. Но Грицюк использовал тот негатив себе во благо. Он, видимо, окончательно решил всем доказать, что в него зря не верят. В итоге выгрыз место в составе клуба, стал забивать, попал в Пекин и вывел своим буллитом сборную в финал.

— Чувствовал себя ответственным за тот момент, когда нам забили. Я же шайбу потерял, — честно признался он.

Но кто выпустил хоккеиста на решающий буллит? Алексей Жамнов не признавался.

— Это было решение тренерского штаба, — упорно стоял он на своем даже после уточняющего вопроса, кто первым предложил кандидатуру молодого. — Но мы же смотрим, как ребята исполняют буллиты на тренировках, все видим.

— Но и Гусеву три раза дали исполнить.

— Да. Один он забил, потом не забил.

Гусев, кстати, ни разу не появился на льду во время овертайма. Это было тем более удивительно, что с его техникой форвард мог бы и накрутить одного-двух.

— Это решение тренерского штаба, — опять повторил Алексей Жамнов. Правда, потом добавил: — В дополнительное время мы выпускали мобильных игроков с хорошим катанием.

То есть тех, кто в случае чего сумел бы со всей силы побежать к своим воротам. Никита мог бы и не успеть.

Усталость

Но ругать после финальной сирены никого не хочется. Все были на высоте. Тренерский штаб выбрал правильную тактику. И пусть смотреть два с половиной периода такой хоккей было тяжело, все же понимают, что главное — результат. Ну что делать, если именно такой стиль приносит победы. Один раз мы уже сыграли весело и задорно. Это было в группе против чешской команды. Результат был так себе.

— А вам не кажется, что сборной... Ну как бы это, — формулировали вопрос Жамнову.

— Везет?! — вспылил он. — Вы хотите сказать, что нам везет, ведь так?!

— Удача сопутствует, — смягчили формулировку. — Владимира Ткачева могли бы и до конца удалить за удар между ног.

— Это к судьям, — устало махнул рукой тренер.

Жамнов к пишущей прессе подошел заметно уставший. Сначала такой матч, который вытягивает из тренеров все жилы. Затем собрание. Далее три остановки возле телевизионных камер. Впервые на этом турнире главный тренер сам прервал пресс-конференцию и ушел. Но было видно, как на этот раз ему тяжело.

Да все, наверное, так себя чувствовали.

— Но на ночь в карты мы все равно должны сыграть, — вспомнил защитник Егор Яковлев. — Обычно мы часов в десять в номере садимся партеечку сгонять, но сегодня чуть позже, так как в хоккей играли.

— Во что играете-то?

— В «дурака».

— И кто самый умный?

— Александр Никишин у нас часто проигрывает.

Пусть и дальше проигрывает! Пусть он вообще без козырей играет, а отыгрывается на льду. Один из лучших наших защитников на этом турнире. И если в первых играх Александр нервничал, ошибался, то теперь спасает свою команду от голов.

— У меня в глазах темнеет от счастья, — шептал он после матча. — Игра-то такая тяжелая!

— И еще буллиты.

— Когда Арсений вышел, я глаза закрыл. Но всегда в верил в него.

— Расскажите, как выбили шайбу у соперника, когда он вышел один на один?

— Помню, что надо было сыграть аккуратно. А то меня уже в таком эпизоде в матче против Чехии удалили.

Финал

Эх, жаль, что хоккеисты обязаны ходить по микст-зоне в масках. Снимает ее только Егор Яковлев. Видимо, после жизни в Магнитогорске уже ничего не страшно. Впрочем, нас уверяют, что вируса в «пузыре» нет, взяться ему неоткуда, так что все эти защитные средства уже и не нужны.

Я почему про маски-то заговорил. Хотелось посмотреть на лица ребят после такой трудной победы. Но разве поймешь? Многие, кстати, идут со льда в раздевалку, опустив глаза в пол, в надежде, что их не окликнут. Кто-то задорно смотрит на журналистов. Дмитрий Воронков регулярно здоровается, даже если виделись в этот день.

— Вадим, вряд ли вы сегодня быстро уснете? — спрашиваю я Шипачева. — Сколько времени потребуется для того, чтобы успокоиться?

— Думаю, что я нормально лягу, — ответил нападающий. — Сейчас на заминку, затем приду в номер да и лягу. Не думаю, что это будет какой-то проблемой.

— Может, посмотрите игру-то, моменты какие-то?

— Если только завтра.

Неужели реально ляжет спать быстро? Сомневаюсь. К моменту, когда он придет в номер, нахлынет.

Но главное, не выбиться из ритма. Финал против Финляндии ранний, а тренировка сборной назначена на вечер субботы. Но вряд ли она будет совсем уж тяжелой.