Алексей Ковалев считает, что сборная России будет играть лучше с каждым матчем на Олимпиаде-2022

Тренер сборной Китая дал интервью обозревателю «СЭ».

Поразительная вещь: закончилось очередное занятие сборной Китая в тренировочном дворце главной пекинской хоккейной арены — и поговорить с хоккеистами и тренерами не пришло ни одного китайского журналиста! В смешанной зоне я был абсолютно один. Что меня, конечно, полностью устроило, но несколько удивило.

С Алексеем Ковалевым в его бытность одним из самых техничных и виртуозных хоккеистов России, блиставшим в «Рейнджерс», «Питтсбурге», «Монреале» и других командах, мы в Северной Америке делали интервью часто, но жизнь не сводила нас уже лет пятнадцать точно. Сложно было представить, что встретимся мы в Китае, и он будет представлять хозяйскую сборную на домашней Олимпиаде. «Давно не виделись!» — «Столько не живут!» — так начался наш разговор.

Жаль, конечно, что не было иной возможности побеседовать, как в микст-зоне, где после тренировки стоящий на коньках после часового занятия человек не скажет и половины того, что выдаст в более располагающих к тому обстоятельствах. Тем более если этот человек — всегда прямой Ковалев. Досадно и то, что спустя 18 минут пришел представитель сборной и с помощью интернет-переводчика позвал его на собрание. Возможно, именно там его с другими тренерами и командой ждал серьезный разговор с начальниками о разгроме 0:8 от сборной США в стартовом матче Игр.

Задачи играть в прямолинейный хоккей перед сборной России точно не стоит

— Видели ли два первых матча сборной России — со Швейцарией и Данией? И что думаете о том хоккее, который показала команда Алексея Жамнова? - спрашиваю обладателя Кубка Стэнли-1994.

— Сборная выиграла два матча подряд (в тот момент еще не было известно, что она через пару часов досрочно займет первое место в группе, — Прим. И.Р), не пропустила ни одного гола. Это хорошо, что тут можно говорить?

— Об очень невразумительной игре в атаке, например. Три шайбы в двух играх с, мягко говоря, не фаворитами.

— Люди не должны забывать, что закончились те времена, когда мы всех, кроме канадцев, обыгрывали с крупным счетом. Сейчас все команды хорошие, обученные, со всеми тяжело играть. У всех приличные школы, и уровень хоккея поднимается. Всех громить по 6:0 — такого уже не будет. Выигрыш есть выигрыш. Счет не важен, главное — победа.

— Вы миллион лет знакомы с Жамновым, вместе играли в «Динамо» и в сборной, выигрывали Олимпиаду в Альбервилле. Помните, в какой хоккей играли он, Федоров, Гончар. Удивляет ли вас, что пока их сборная играет в «бей-беги»?

— Думаю, что такой задачи — играть в прямолинейный хоккей — перед командой точно не стоит. Просто соперники, играющие от обороны, дают мало возможностей использовать те элементы, которые наши тренеры пытаются наработать во время тренировок. Но с каждым матчем все будет улучшаться. Они талантливые тренеры, и не сомневаюсь, что будут вносить поправки и делать игру более эффективной.

— Как-то поддерживаете здесь с ними контакт?

— Не особо. У нас раздевалки на арене рядом находятся — порой видимся. В деревне иногда пересекаемся. Но возможности поговорить поподробнее не было.

— Стилистически хоккей сборной России в Пекине дальше может измениться? Или с таким составом по-другому играть невозможно?

— Сильные команды всегда набирают обороты с каждой игрой. Времени без официальных матчей все-таки прошло достаточно много, практики не было. Когда там последний раз хоккеисты сборной России играли — пару недель назад?

— Почти месяц. Чемпионат остановили в районе 10 января, на сбор в Новогорск сели 15-го.

— Тем более. Игровой ритм не сразу возвращается. Поэтому думаю, что все лучшие команды будут прибавлять с каждым матчем.

Сборная США напоминает нижегородское «Торпедо» — маленькие и быстрые

— 0:8 китайской сборной от студентов из США — для вас неожиданность?

— Никто не предполагал, что так закончится! Начали-то мы неплохо. Просто потом снизили темп — было тяжело, поскольку кто-то травму получил, кто-то подустал. Для наших игроков темп был задан высокий, непривычный. Нужно время для адаптации, эмоций много — все-таки они впервые на Олимпиаде. Надеюсь, что с немцами будет по-другому. Это в принципе та же команда, которая под маркой «Куньлуня» играла в КХЛ. Просто на Играх спрос другой.

— Кстати, о спросе. Разбор полетов со стороны китайских руководителей после такого разгрома уже был?

— Еще нет.

— Как бы эта сборная США сыграла в КХЛ? Всех бы порвала?

— Неплохая команда, но не сказал бы, что была бы одной из сильнейших. По движению напоминает мне нижегородское «Торпедо». Американцы, как и нижегородцы, небольшого роста, но быстрые и подвижные. В верхней части таблицы КХЛ американцы в таком составе были бы, но лучшими — нет.

— Если от такой Америки получили 0:8, то сколько было бы, если бы сюда приехала НХЛ?

— Тяжело сказать. Кто знает, может быть, даже лучше сыграли бы.

— Это с чего еще? Там-то уровень на порядок выше.

— Понимали бы, что придется больше играть в защите, и уделили больше внимания обороне. Может, даже и меньше пропустили бы.

— Меня удивляет, что на тренировку сборной Китая по ходу Олимпиады в Китае не пришел ни один местный журналист. Как видите, в смешанной зоне я вообще один. Как такое возможно?

— После игр побеседовать хотят многие. Точно не знаю, но, может, во избежание каких-то проблем начальство решило само давать интервью.

— Ощущаете сейчас хоть какой-то интерес к сборной со стороны болельщиков? Или китайцы предпочитают виды спорта, где могут на что-то рассчитывать?

— Даже не знаю. У меня столько работы, что концентрируюсь на ней. А что происходит вокруг, сказать сложно. Мне это особо и не важно.

— Большие ли тут были волнения, когда новый президент ИИХФ Люк Тардиф прошлой осенью задумал выкинуть сборную Китая с Олимпиады как не соответствующую уровню турнира?

— Не обращал на это внимания. Поскольку не верил, что такое может произойти. Как видишь, оказался прав.

— Вы же по-китайски так ничего и не выучил?

— Нет.

— А китайские игроки хорошо понимают, кто ты есть и чего достиг? Интересуются ли НХЛ?

— Всё они знают!

Через год вернусь в кино и сыграю русского переводчика

— Почему сразу после окончания карьеры игрока не пошли по тренерской стезе?

— Первые два года просто отдыхал. Нужно было как-то восстановиться после карьеры. Плюс моя карьера в НХЛ закончилась во «Флориде» очень непонятно, остался какой-то осадок, расстройство. Не сам завершил, а вынудили это сделать. Мне бы самому хотелось узнать, что там произошло, почему в какой-то момент мне просто взяли и сказали, что я больше не нужен.

Не хотел на такой ноте прощаться с хоккеем. Пришлось поехать в Швейцарию и там еще немного поиграть. Выиграли чемпионство — тогда и закончил. Потом поработал там еще год. А потом уже наступило время для отдыха.

— До китайской эпопеи вы учились на курсах актерского мастерства в Монреале и даже играли в фильмах. Больше в киношную сферу не планируете возвращаться?

— Почему же? Желание осталось. И сейчас как раз пригласили в 2023 году на роль русского переводчика литературных произведений.

— А в Китае вам часто приходится включать актера? То есть кивать или говорить то, чего на самом деле не думаете?

— Никогда не делал этого ни в России, ни в Северной Америке — и перестраиваться уже поздно. Всегда говорю то, что чувствую и вижу. Никогда не пытался вилять, уходить от ответов. Свое мнение высказываю всегда, как оно есть!

— Ходит легенда, что как-то вас собрало руководство и сообщило, что надо бы обыграть Германию. И якобы вы встали и сказали: «Вы в курсе, что немцы — финалисты последней Олимпиады?»

— Не вставал — это точно. А то, что меня спросили, можем ли обыграть немцев, — такое было. Я ответил, что обыграть можно любого, и никогда не знаешь, откуда ждать сенсации. Но добавил: не забывайте, что это не просто сборная Германии, а команда, которая взяла серебро на предыдущих Играх. Так что не рассчитывайте, что это какой-то простой соперник.

Гражданином Китая становиться не собираюсь. Зачем мне глубоко вникать в их жизнь?

— Как бы отреагировали, если бы десять лет назад, когда еще играли, вам сказали бы, что в 2022 году будете работать в сборной Китая на домашней для этой страны Олимпиаде?

— Об этом, конечно, и разговора не могло быть. Никто такого не мог ожидать. Но это и есть жизнь. Сейчас время такое: если есть возможность кому-то помочь — надо это делать! Помню, у «Куньлуня» был сбор в Торонто на 60 человек в тот год, когда команду тренировал Майк Кинэн (в 2017-м, — Прим. И.Р.), и я в нем участвовал. Уже тогда рассматривалась идея, чтобы я вошел в тренерский состав команды. Это произошло год спустя, и с тех пор я уже четыре сезона в той или иной роли работаю с командой.

— Были ли за эти четыре года моменты, когда вы думали: «Господи, зачем я во все это ввязался?!»

— Никогда ни о чем не жалею. И тут жалеть не о чем. Это интересная работа! Конечно, всегда легче тренировать, когда у тебя есть игроки, которые могут исполнить. Многие тренеры волнуются за свою репутацию, статистику, портфолио. Конечно, это немаловажно. Но когда ты попадаешь в такую команду и такую ситуацию, нужно концентрироваться не на личной тренерской статистике, а на помощи игрокам, которые хотят расти, становиться лучше и куда-то пробиваться.

— Как вы в прошлом сезоне стали главным тренером «Куньлуня»? И произошло бы это, если бы не пандемия и переезд команды в Мытищи?

— Трудно сказать. Как я понимаю, всё произошло в последний момент. Когда определились, где будет базироваться команда, времени искать кого-то на стороне не было. А так как я уже с командой работал, мне предложили возглавить команду. С удовольствием согласился.

— Понравилось ли быть главным тренером? Все-таки это работа 24/7, и не все к такому готовы. Не думали ли в какой-то момент, что это не ваше?

— Такого не было. Мне главным тренером всегда было работать интересно. И такого, чтобы я работал 24/7, не было. Тут важно правильно распределить полномочия — и в нужное время четко знать, что нужно довести до команды. Я достаточно организованный человек, всё делаю заранее, и поэтому мне не нужно безвылазно сидеть за работой.

— После прошлого сезона вас и ваш штаб уволили. Какое-то объяснение было?

— Нет, ничего не сказали. Все прекрасно понимают, какой тяжелый был сезон. Когда в течение него через команду проходят 70 хоккеистов, что тут можно спрашивать с тренера и его штаба? Мы делали максимум, пытались слепить команду из тех игроков, что были, и показывать с ними результат.

За один месяц, декабрь 2020-го, мы набрали больше очков, чем «Куньлунь» когда-либо за этот календарный отрезок набирал. Впервые в истории обыграли СКА и «Йокерит». Сделали много интересного. Просто нам не хватило времени — те же американцы и канадцы подъехали позже. Считаю, мы делали то, что нужно. Естественно, мы заинтересованы были работать дальше. Но Славе (двукратному обладателю Кубка Стэнли Вячеславу Козлову, помогавшему Ковалеву в «Куньлуне», — Прим. И.Р.) предложили место в «Динамо», а у меня опять всё было непонятно до последнего момента.

— Почему согласились снова стать помощником, пойти на понижение?

— Это не от меня зависело. Мог, конечно, сказать, что буду только главным. Но тут на кону стояла Олимпиада. Как понимаю, китайское начальство решило сделать ставку на более опытного человека, который долго работал бы в хоккее как тренер. Но так как я давно был с этой командой, знаю игроков, меня взяли ассистентом.

— Были ли раньше знаком с нынешним главным тренером Айваном Занаттой, говорили ли о нем с давним партнером по «Рейнджерс» Сергеем Зубовым, который в свое время взял Занатту помощником в «Сочи»?

— Ни то, ни другое.

— Как вам с Занаттой работается?

— Нормально. Работаем вместе. У меня никогда ни с кем проблем не было. Делаем общее дело, понимаю свои функции.

— Нет информации или ощущения — после Олимпиады проект «Куньлуня», открытый явно под Пекин-2022, свернут?

— Думаю, пока никому не до этого и никто вам на этот вопрос не ответит. Учитывая, сколько проблем было связано одновременно с ковидом и с Олимпиадой — этой темой никто еще не занимался, вперед не заглядывал.

В олимпийской деревне блокировки сайтов и мессенджеров нет

— В чем-то Китай стал вам ближе и понятнее, чем когда вы приехали сюда впервые?

— Здесь я работаю, помогаю хоккеистам стать лучше. У меня нет времени, чтобы их понять. Знаю, что представляет собой конкретный игрок и человек, пытаюсь обернуть это ему на пользу. С этой точки зрения, может, и узнал китайцев лучше прежнего. Но в глубину не вникаю.

— Вы рассказывали, что подчиненный тут не имеет права не то что спорить, а даже обсуждать с начальником его поручения — иначе тут же уволят. Не на собственной ли шкуре испытали?

— Нет, у меня таких историй не было. Но наслышан, как здесь всё происходит. Все-таки коммунизм! Думаю, с этим и связано.

— С советской молодостью что-то общее находите?

— Флаг похож! А в остальном я, повторяю, не сильно вдавался в их жизнь, поскольку не собираюсь становиться гражданином Китая. Но всё равно — интересные люди, интересная жизнь. И всегда любопытно узнавать, чем китайцы живут.

— Как справляетесь с блокировкой WhatsApp, Google, Facebook и других мировых интернет-ресурсов и мессенджеров?

— Сейчас в олимпийской деревне этой проблемы у нас нет. Как я понимаю, там всё разблокировано, и можно спокойно использовать WhatsApp и остальное. А так постоянно надо использовать VPN. Конечно, это неудобно, но приходится.

— За руль здесь когда-нибудь садились? И как тут водят?

— Нет. И желания ни разу не испытывал. А как водят, даже не знаю, поскольку в такси на дорогу обычно не смотрю.

— Семья к вам сюда когда-нибудь приезжала?

— Один раз на Новый год, когда мы еще базировались в Шанхае.

— Вам что больше нравится — Шанхай или Пекин?

— В Шанхае интереснее!

Худшим в сборной Китая на Олимпиаде не был бы

— Не рассматривался ли вариант, чтобы вы даже сыграли за Китай на этой Олимпиаде? Пусть 24 февраля вам и исполнится 49.

— Такие разговоры были — но в основном на эту тему прикалывались. Все прекрасно понимают, сколько у меня травм. Можно было выйти, но хватило бы меня, может, на игру. Потом нужно было бы отдыхать.

— У самого не было желания тряхнуть стариной?

— Я всегда с удовольствием! Три недели серьезно позаниматься, подготовиться — и можно было бы ввести себя в игровую форму. Да, скорости у меня уже нет, но есть какие-то другие элементы игры, которые смог бы показать.

— Были бы лучшим у этой сборной Китая?

— Лучшим, конечно, не был бы, но и худшим тоже.