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Сегодня, 11:45

Девушки проиграли Швейцарии и ковиду, но заслужили уважение

Женская сборная России вылетела с Олимпиады после поражения от Швейцарии в четвертьфинале
Игорь Рабинер
Обозреватель
Хоккеистки сборной России после матча со Швейцарией.
Фото Getty Images
Шайба влетает в ворота сборной России.
Фото Getty Images
Швейцарские хоккеистки празднуют победу.
Фото Getty Images
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Отмененный гол, возвращение в игру и упущенные шансы — таких эмоций мы пока не видели в матчах мужской сборной России.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Женщины. 1/4 финала
Россия — Швейцария — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Голы: Штанц — 1 (Мюллер, Штальдер), 34:31 — 0:1. Савонина — 1 (Шохина, Коржакова), 37:38 — 1:1. Рюэгг — 2 (Мой, Валларио), 47:31 — 1:2. Лучникова — 1 (Братищева, Кадирова), 56:53 — 2:2. Мюллер — 2 (Штальдер), 57:23 — 2:3. Мюллер — 3 (мен., п.в.), 59:58 — 2:4.
Вратари: Меркушева (59:24 — 59:58) — Брендли.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 24 (6+8+10) — 36 (8+12+16).
Судьи: Кук, Рэпин.
12 февраля. Пекин. Национальный.

Девушки подарили эмоции

Как же обидно за хоккеисток. Но это был живой, обоюдоострый, суперсюжетный четвертьфинал, который вызвал бурю эмоций. Пусть проиграли — но гамма чувств и ощущений от матча гораздо полнее, чем от того, во что пока играют наши мужчины. Каков сценарий! Швейцарки открывают счёт ближе к концу второго периода — наши усилиями в первую очередь капитана, «Дацюка в юбке» Шохиной, обыгравшей двоих, закрутили карусель в зоне соперниц, и защитник Савонина сравняла. А в перерыве в интервью моему коллеге Диме Лукашову долго благодарила Шохину.

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Начинается третий период — и та же Шохина бросает с острого угла, шайба просачивается сквозь амуницию швейцарского вратаря и медленно-медленно заползает за ленточку. Но что это, откуда челлендж, который берут тренеры Швейцарии? Что там могло быть? Повтор. Прежде чем отскочить к Шохиной, шайба отскочила от закругления рядом со скамейкой. Отскочила на площадку. Но есть, к сожалению, такое дурацкое правило, что попадание в закругление — это выход шайбы из игры. И тот же Лукашов, рядом с которым мы сидели в ложе прессы, вгляделся в повтор (а видно было еле-еле) и сразу сказал: «Отменят». Главный тренер сборной России Евгений Бобарико позже расскажет нам, что с нашей скамейки сразу связались с аналитиком, который расстроил: на 90% гол отменят. Так и произошло, и никакой конспирологии тут нет.

Шайба влетает в ворота сборной России. Фото Getty Images
Шайба влетает в ворота сборной России.
Фото Getty Images

Правило может быть глупым, но это правило. И через 30 секунд мы получаем выход «два в один» — и второй гол Швейцарии! Это была первая потеря концентрации из двух роковых для наших девчонок в этом матче. Вместо того чтобы вести 2:1, мы с таким же счётом теперь «горели». И снова нашли в себе силы сравнять! За 3,07 до конца! Хорошо, тут не стали смотреть, ведь в режиме live было немножечко похоже на офсайд. Но это было бы уже совсем больно. Прямо перед этим наш вратарь Меркушева вытащила выход «один в ноль» — но как же голкипера можно назвать нулем, если он тащит команду, как в этой ситуации? А потом Кадирова режет угол, а Лучникова «с мясом» добивает. Вау! Вот и девочки наши сказали себе это «вау». А надо в такие моменты концентрироваться пуще прежнего.

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Ярчайшая концовка

Мы тут же получили атаку и снова гол через полминуты. И это было уже точно всё. А вот и нет! Сначала Павлова, длинноволосый мастер сольных проходов, бросает в ближний угол — штанга! «Не повезло?» — спрошу Бобарико. «Везёт тому, кто везёт», — ответит он, рассерженный простыми ошибками своих игроков. Но добавит, что с себя ответственности не снимает. И ему есть за что отвечать. Ведь сразу же за штангой Павловой фол на сопернице заработала Шибанова — большинство за 1,47 до конца! И выигранное вбрасывание в чужой зоне! Ну как тут сразу не выпустить шестого полевого? Но разыгрывают обычное большинство, золотые секунды тают — а Меркушева всё на месте. И только за 40 секунд ее снимают. И времени не хватает. Бобарико объяснит, что у команды были наигранные комбинации на простое большинство — и хотелось впервые на турнире его реализовать. Либо вымотать соперниц розыгрышем, а потом выпустить шестого и добить. Не вижу в этом особой логики. Если большинство не идёт и не забили с него ни разу — как раз понятнее было бы решение сыграть двойное численное преимущество с первой же секунды. Но перестраховались.

Швейцарские хоккеистки празднуют победу. Фото Getty Images
Швейцарские хоккеистки празднуют победу.
Фото Getty Images

Рука не поднимается бросать в команду даже песчинку после того, через что они в Пекине прошли. На карантине всё время было по шесть-семь хоккеисток — и только в последней игре сборная обладала четырьмя пятёрками. Сегодня по той же причине не было Болгаревой, сделавшей хет-трик в первом матче со Швейцарией.

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В любом случае, спасибо им. Я ведь не должен был о них по редакционному плану писать текст в случае поражения — задачей было просто поговорить и передать прямую речь из микст-зоны. Но вот захотелось. Потому что за них переживалось по-настоящему, и не только их судьба в Пекине, но и эта игра дала для этого повод. Упаси Господь мужскую сборную от таких ковид-приключений — но хочется, чтобы ее хоккей вызвал чувства, которых пока явный недобор. А результат — чтобы оказался лучше.

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