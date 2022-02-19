«Внутри меня несколько человек плакали». Интервью героя полуфинала Олимпиады Грицюка

— Как у вас изменилась жизнь за последние сутки?

— Особо никак.

— Сколько поздравлений было?

— Очень много. Особо не заходил в Instagram, ответил в WhatsApp родственникам, семье, близким друзьям. В Instagram даже не смотрел директ. Понимаю, что там писали люди со всей России, но сейчас нет времени на это.

— Изменит ли вас этот победный буллит? Вы станете другим?

— А как можно стать другим из-за одного буллита?

— Вы вывели сборную в финал Олимпиады.

— И что? Это мог сделать и кто-то другой. Так сложилась судьба. Мог это сделать и Антон Слепышев, если бы мы не пропустили первый и единственный гол.

— То есть вы себя с утра спокойно чувствуете?

— Конечно. Самая важная игра — завтрашний финал. Это будет совсем другой матч, старое надо забыть.

— Что скажете про Финляндию?

— Хорошая команда. Знаем многих ребят по КХЛ. У них хорошая мобильность, движение. Мы играли с ними на Кубке Первого канала — это очень структурная команда.

— Кого-то из защитников знаете?

— Вилле Покку.

— Он очень добродушный в «Авангарде», старается говорить по-русски. Вы с ним общаетесь?

— Конечно. Он очень хороший парень, много понимает по-русски. На льду он никого не жалеет. Рассказывали, что на одном турнире сборных он Дениса Зернова сильно поймал на противоходе. Понятно, что завтра не будет ни друзей, ни знакомых. Мы выходим на битву.

— Кто отправил вчера вас бить буллит?

— Все отправили. Просто смотрел и услышал сзади «Грицюк». По- моему, Алексей Юрьевич сказал. Я понял, что надо исправлять ситуацию.

— Форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский забил вратарю шведов Ларсу Юханссону похожий буллит. Вы это знали?

— Видел. Я сразу знал, что буду так исполнять. Но все-таки Рашевский бросил ему чуть выше щитка и попал под блин. Я тоже рассчитывал так сделать, но потом посмотрел, что на ложном движении вратарь занимает больше места снизу. Думаю, надо попробовать поднять шайбу как можно выше — так будет лучше. Может быть, сделал не совсем то, что хотел, но главное, что она зашла в ворота. Я сначала даже не понял этого. Услышал звук штанги и даже сейчас смотрю повтор и не понимаю, зашла она или нет.

— Мне показалось, что вы настолько спокойно отреагировали на гол, а вы, оказывается, не понимали, был ли он.

— Я понял, конечно, но эмоции были другие. Когда услышал звук штанги, повернулся, смотрю на лавку и вижу, что ребята начинают выскакивать. И я думаю: «Я забил!» Упал груз с плеч. Это не описать словами. По лицу не скажешь, что я был счастлив. Но внутри меня несколько человек плакали, несколько — смеялись. Это были смешанные чувства.