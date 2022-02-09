Жамнов высказался о травме нападающего сборной России Андрея Кузьменко

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о состоянии здоровья нападающего Андрея Кузьменко после победы россиян над швейцарцами (1:0).

«У Кузьменко было много микротравм. Мы отправили все в федерацию. У нас есть медицинский штаб, который определяет, может ли игрок тренироваться и выходить на лед. Здесь скоротечный турнир, поэтому было принято решение отправить его домой. Почему СКА выпустило заявление, что он здоров? Свяжитесь с клубом, спросите у них. Давайте сконцентрируемся на Олимпиаде», — сказал Жамнов.