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Сегодня, 14:41

Жамнов высказался о травме нападающего сборной России Андрея Кузьменко

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о состоянии здоровья нападающего Андрея Кузьменко после победы россиян над швейцарцами (1:0).

«У Кузьменко было много микротравм. Мы отправили все в федерацию. У нас есть медицинский штаб, который определяет, может ли игрок тренироваться и выходить на лед. Здесь скоротечный турнир, поэтому было принято решение отправить его домой. Почему СКА выпустило заявление, что он здоров? Свяжитесь с клубом, спросите у них. Давайте сконцентрируемся на Олимпиаде», — сказал Жамнов.

Ранее игрок был отчислен из состава сборной России по причине травмы. Характер повреждения и сроки восстановления форварда не назывались.

Андрей Кузьменко
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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