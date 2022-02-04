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Сегодня, 06:14

Жамнов: «У Сергея Федорова тоже сомнительный тест. Сейчас отрицательный»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что у его ассистента Сергея Федорова был сомнительный тест
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов перед стартом хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине отметил, что у него осталось еще много вопросов по поводу национальной команды.

Также Жамнов сообщил, что асситсента Сергея Федорова был сомнительный тест на коронавирус.

— Ковальчук сказал, что неизвестно, будет ли матч с Латвией. Насколько он вообще нужен?

— Любой товарищеский матч даст больше ответов на все вопросы.

— Какие вопросы остались?

— Вопросов много... Мы хотели посмотреть все варианты, тактические решения. Когда ребята играют друг против друга, то они всех знают, а здесь бы хотелось сыграть против другой команды.

— Почему не было Сергея Федорова?

— У него тоже сомнительный. Сейчас отрицательный.

— Кудашов дирижирует тренировками, раздает задания. У него такая роль?

— Да, у каждого свои роли и свой фронт работы. Все игроки знают, за что отвечают. Но когда много дирижеров на льду, то это тоже неправильно. А мы смотрим, подсказываем.

Напомним, Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Сегодня, 4 февраля, стало известно, что все хоккеситы сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Сборная России по хоккею
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