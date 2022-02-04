Все хоккеисты сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус

Как сообщили в пресс-службе олимпийской сборной России, ни один из новых тестов хоккеистов на ковид не показал положительный результат.

Ранее сомнительные тесты сдали защитник Никита Нестеров и форвард Андрей Кузьменко.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).