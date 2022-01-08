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Жамнов опасается того, что на Олимпиаде в Пекине хоккейным командам могут засчитывать поражения из-за коронавируса

16:30
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов опасается того, что организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине могут засчитывать технические поражения хоккейным командам в случае положительных тестов на коронавирус.

«Много хоккеистов приедет из Европы, будут брать тесты каждый день, — приводит слова Жамнова ТАСС. — Если какой-то тест будет положительным, то могут засчитывать техническое поражение, как это было на молодежном чемпионате мира».

Напомним, организаторы молодежного чемпионата мира засчитывали технические поражения сборным России, США и Чехии после выявления в их составах случаев заражения коронавирусом.

В результате Международная федерация хоккея приняла решение перенести молодежный чемпионат мира. Предположительно, турнир может пройти летом в Канаде.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России в группе B сыграет с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13375819

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное