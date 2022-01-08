Сборная России по хоккею объявит состав на Олимпиаду в Пекине 23 января

Генменеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о планах по подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине в условиях распространения коронавируса в ряде команд КХЛ.

По его словам, состав сборной России на Игры будет объявлен 23 января.

«Что касается, плана на тренировочный сбор — пока мы придерживаемся первоначального варианта. Вечером 20-го января заезжаем в Новогорск, к этому времени там уже будут представители других видов. Сразу по заезду сдаем анализы, и только после их результатов у нас будет возможность передвижения по базе.

Разумеется, в Новогорске будет организован «пузырь», сбор будет закрытый, думаю, все отнесутся к этому с пониманием, плюс к этому планируем ежедневное тестирование игроков, тренерского штаба и персонала. Первые два дня потратим на сбор информации по ребятам (кто в каком физическом состоянии прибыл, есть ли у кого-то микротравмы) и на восстановление, поэтому эти первые два будут посвящены теоретическим занятиям и восстановительным мероприятиям. После этого приступим к работе по уже расписанным тренировочным микроциклам, тренерский штаб и наши специалисты по физподготовке этот план уже подготовили.

Также в Новогорске запланированы два контрольных матча, соперников сообщим чуть позже.

Состав на Игры из 25-ти человек мы должны объявить 23-го января. В Пекин вылетаем вечерним рейсом второго февраля. Информация о всех ковидных протоколах в олимпийской столице у нас есть, я на прямой связи с исполнительным директором МОК Кристофом Дюби, если будут приниматься какие-то изменения, то мы будем узнавать об этом в самом скором времени".

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Игроки из НХЛ не примут в них участия.