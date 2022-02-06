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Сегодня, 18:51

Защитник женской сборной России: «Занять надо в группе третье место, а не четвертое»

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник женской сборной России по хоккею Анна Савинова рассказала о том, тяжело ли было команде проводить свой первый старт на Олимпиаде-2022 в Пекине, где соперником была Швейцария.

«До игры со Швейцарией сидели три дня по номерам, не тренировались. За день до встречи вышли на лед, размялись. Затем вышли и постарались сделать свое дело. Сборная старалась прибавлять с каждым периодом. После чемпионата мира в Канаде надо себя настраивать таким образом, чтобы дожимать любого соперника. Они ничем нас не удивили. Думаю, что занять надо в группе третье место, а не четвертое. Тогда соперник в следующем раунде будет проще», — приводит слова Савониной Betonmobile.ru.

Россиянки провели на турнире две встречи. Сначала сборная обыграла Швейцарию — 5:2, а затем уступили американкам — 0:5.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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