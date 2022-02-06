Главный тренер сборной Финляндии: «В Китае, по какой-то причине, не уважают права человека»

Главный тренер сборной Финляндии рассказал о состоянии игрока, который сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен рассказал о ситуации с нападающим Марко Анттилой.

Он был изолирован от команды на Олимпийских играх в Пекине после положительного результата теста на коронавирус.

«Мы знаем, что он полностью здоров. Но в Китае, по какой-то причине, не уважают права человека. Не лучшая ситуация», — цитирует Ялонена Reuters.

В январе хоккеист уже перенес коронавирус. Анттила сможет вернуться к тренировкам после того, как получит два отрицательных результата тестов на коронавирус.

Первый матч на Олимпийских играх сборная Финляндии проведет 10 февраля против команды Словакии. Также соперниками финнов в группе С станут сборные Швеции и Латвии.