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Сегодня, 14:13

Защитник сборной России Никишин: «После удаления сразу вошел в игру, отпустил все»

Защитник сборной России Никишин заявил, что волновался в начале матча против Швейцарии
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин после первого матча группового турнира Олимпиады в Пекине против Швейцарии (1:0) отметил, что испытал странные чувства в начале игры.

— Показалось, что ты волновался первое время. Было такое?

— Непонятное чувство по началу. Потом удалился, неосознанно можно сказать. После удаления, можно сказать, сразу вошел в игру, отпустил все. Игра пошла, сделал несколько хороших бросков. Но главное — выиграли.

— Как оцените качество льда? Показалось, что лед был плохим.

— Если сравнивать с тренировочной ареной, то конечно, чуть похуже. Привыкнем со временем.

Сборная России по хоккею
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