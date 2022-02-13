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Сегодня, 20:54

Защитник сборной Китая Осипов сравнил уровень команд из КХЛ и на Олимпийских играх

Екатерина Савостина
Корреспондент

Защитник сборной Китая Денис Осипов высказался об уровне команд в КХЛ и на Олимпиаде в Пекине.

«Нам показали, кто хоккеист, а кто старается быть хоккеистом. Всегда интересно играть с канадцами, тем более игрок любой сборной хочет играть в Канаде. Уровень команд — огромная пропасть между Олимпийскими играми и клубами КХЛ, по моему мнению, и именно по скорости, осмыслению действий. Здесь даже секунды нет подумать, к этому надо перестраиваться, что объективно тяжело. Что касается плей-офф, то главное, чтобы выступить там достойно, чтобы не было стыдно», — приводит слова Осипова ТАСС.

На Олимпиаде в Пекине сборная Китая уступила командам США (0:8), Германии (2:3) и Канады (0:5).

15 февраля китайцы сыграют с канадцами в матче за выход в 1/4 финала Олимпиады.

Источник: https://tass.ru/sport/13696253
Денис Осипов
Олимпиада
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