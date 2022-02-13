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Сегодня, 20:17

Стало известно время матча сборной России в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады-2022

Матч сборной России в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады-2022 начнется в 9 утра
Евгений Петров
Корреспондент

Стало известно время начала матча 1/4 финала мужского олимпийского хоккейного турнира с участием сборной России.

Игра состоится в среду, 16 февраля. Начало в 9.00 по московскому времени.

Соперник сборной России пока не определен. Им станет победитель матча Дания — Латвия. Эта игра состоится 15 февраля. Начало в 7.10 по московскому времени.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Сборная России по хоккею
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