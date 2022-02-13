Стало известно время матча сборной России в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады-2022
Матч сборной России в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады-2022 начнется в 9 утра
Стало известно время начала матча 1/4 финала мужского олимпийского хоккейного турнира с участием сборной России.
Игра состоится в среду, 16 февраля. Начало в 9.00 по московскому времени.
Соперник сборной России пока не определен. Им станет победитель матча Дания — Латвия. Эта игра состоится 15 февраля. Начало в 7.10 по московскому времени.
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
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