Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 12:43

В сборной России по хоккею отреагировали на информацию о запросе отдельного рейса до Пекина

Артем Бухаев
Корреспондент

Пресс-атташе сборной России Александр Бедарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию, что мужская команда запросила отдельный рейс до Пекина из-за ковидных опасений.

«Сборная России вылетает по хоккею отдельным рейсом? Нет, это все неправда. Вылетаем с остальными спортсменами. У нас все по плану», — сказал Бедарев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что окончательное решение по отдельному рейсу еще не принято. Это связано в том числе с финансовыми вопросами. Но остальные команды (за исключением мужской хоккейной) уже предупреждены, что вылет в Пекин состоится не в 21.00, как было запланировано, а на два часа раньше. Скорее всего, такие планы призваны освободить самолет, который вылетит в девять вечера, только для мужской хоккейной сборной.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
2
0
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Ягудин: «Медали командного турнира нивелируют значимость личного турнира»
Ягудин: «Трусовой надо понять, что она хочет — прыгнуть пять четверных или выигрывать»
Сборная России не выставила ни одной фигуристки на тренировку перед командным турниром
«Пусть хоть по одному летят». Губерниев — о дополнительном рейсе в Пекин для сборной России по хоккею
Станислав Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею
«Болеро» Валиевой в Пекине. Первый прокат россиянки на основной арене Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мужская сборная России по хоккею не хочет лететь одним рейсом с остальными олимпийцами

Фетисов поддержал решение сборной России по хоккею вылететь в Пекин отдельным рейсом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости