В сборной России по хоккею отреагировали на информацию о запросе отдельного рейса до Пекина

Пресс-атташе сборной России Александр Бедарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию, что мужская команда запросила отдельный рейс до Пекина из-за ковидных опасений.

«Сборная России вылетает по хоккею отдельным рейсом? Нет, это все неправда. Вылетаем с остальными спортсменами. У нас все по плану», — сказал Бедарев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что окончательное решение по отдельному рейсу еще не принято. Это связано в том числе с финансовыми вопросами. Но остальные команды (за исключением мужской хоккейной) уже предупреждены, что вылет в Пекин состоится не в 21.00, как было запланировано, а на два часа раньше. Скорее всего, такие планы призваны освободить самолет, который вылетит в девять вечера, только для мужской хоккейной сборной.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.