Тренер сборной Швеции: «У сборной России есть два крутых форварда — Гусев и Шипачев»

Тренер сборной Швеции по хоккею Маркус Рагнарссон поделился ожиданиями от полуфинала Олимпиады-2022 против России.

«Это будет очень тяжелый матч. Мы часто встречались друг с другом. В последний раз играли на Кубке Первого канала. Тот матч был равным, но россияне победили. Сегодня мы постараемся воспользоваться своими шансами. У россиян есть два крутых форварда — Гусев и Шипачев. Они очень сильны. Всегда создают опасность у ворот, поэтому нам нельзя давать им много пространства. Также выделю российских защитников и вратаря Ивана Федотова», — приводит слова Рагнарссона РИА Новости.

Матч Россия — Швеция пройдет сегодня, 18 февраля и начнется в 16:10 (мск). В другом полуфинале встретятся Финляндия и Словакия.