Касатонов считает, что в полуфинале Олимпиады многое будет зависеть от дисциплины и вратаря

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов считает, что в полуфинале Олимпиады все зависит от сборной России. Российские хоккеисты встретятся со Швецией.

«Тут все зависит от нас. От нашей дисциплины и вратарской линии. Уверенность команды во многом строится на вратаре. У нас есть голкипер Иван Федотов, проводящий хорошую Олимпиаду. Он качественно выполняет свои обязанности, чему я рад.

Ну и видно по настрою всей команды, ее отношению к игре, что равнодушных нет. Даже если не идет игра, трудно кого-то упрекнуть в отсутствии самоотдачи. Есть команда, которая способна решать самые большие задачи", — цитируют «Известия» .

Матчи 1/2 финала хоккейного турнира на Олимпийских играх-2022 пройдут в пятницу, 18 февраля.