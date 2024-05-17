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Сегодня, 17:30

ФИФА может забанить Израиль по требованию Палестины. Это реально? И когда примут финальное решение?

ФИФА может забанить Израиль по требованию Палестины
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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ФИФА решит спор между Палестиной и Израилем.
Фото «СЭ»
Объясняем, что происходит.

Французское издание RMC Sport сообщает — президент Футбольной ассоциации Палестины Джибрил Раджуп потребовал от ФИФА приостановить членство Израиля в организации. Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал принять решение до 20 июля. Разбираемся в ситуации вместе с собственным корреспондентом «СЭ» в Израиле Эли Швидлером.

На данный момент речь не идет об отстранении. Но только пока

Информация о том, что в ФИФА примут решение до 20 июля, судя по всему, преждевременна. В Израиле пишут о том, что до этого момента вопрос будут изучать юристы. «Пока речь не идет об отстранении. В деле будут разбираться, как считается, независимые юристы. Они установят, нарушал ли Израиль что-то в футбольном плане или нет. Здесь будет трудно что-то найти — отношения между палестинскими и израильскими федерациями вполне рабочие», — говорит Швидлер.

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При этом зацепиться все равно будет за что — в ходе идущих с осени прошлого года боевых действий пострадали и были разрушены некоторые палестинские спортивные объекты. Есть и другие нарушения — например, несколько клубов, базирующихся на подконтрольных Израилю, но не признанных международным сообществом территориях, играют в низших лигах израильской футбольной системы. Это может стать основанием для отстранения.

«Дальше дело за ФИФА — их «политбюро», 37 человек, соберется 25 июля для принятия решения. Возможны три варианта — отказ от отстранения, бан Израиля комиссией ФИФА или вынос вопроса на голосование. Последний наиболее вероятен, если юристы найдут нарушения», — считает Эли.

При этом вряд ли ФИФА отстранит Израиль в июле, даже если на то найдутся основания — как раз в конце месяца израильская команда будет играть на Олимпиаде. Шансы на то, что в разгар группового этапа ФИФА кого-либо снимет, невелики.

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Фото Global Look Press

Если дойдет до голосования, у Израиля будут проблемы

В случае если юристы посчитают, что дело нужно выносить на голосование, оно, вероятнее всего, пройдет на внеочередном конгрессе ФИФА в декабре 2024-го. И тут для Израиля ситуация осложняется — из 211 членов ФИФА для бана хватит 106, и они вполне набираются.

«Многие проголосуют против Израиля. Уже точно известно, что представители АФК в полном составе поддержат исключение. Пока сопротивляется Австралия, но есть информация, что на нее оказывается жесточайшее давление. Это уже 46-47 голосов против. Плюс Африка — там тоже большинство из 57 стран выступают за отстранение, хотя пока не так единогласно.

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Непростая ситуация в Европе. Точно известно, что Норвегия выступит против Израиля. Вместе с ними, скорее всего, будут Ирландия и Швеция, плюс Турция. Вероятнее всего — Испания. Англия и Франция могут воздержаться. Но у Израиля есть большая надежда на Германию — это сильнейшая страна в УЕФА, очень влиятельная, и она на 100% выступает против исключения. Вероятно, упор будет сделан на то, что две отстраненные сборные в УЕФА — это удар по престижу", — считает Швидлер.

Поддержит ли Россия бан? По мнению Эли, это маловероятно: «У РФС и футбольной федерации Израиля хорошие рабочие отношения. В Израиле даже заявляли, что на молодежном Евро в 2027 году не будут бойкотировать российскую и белорусскую сборные. Вероятно, это скажется. Плюс Россия сама отстранена, дипломатически ей невыгодно голосовать за чей-то другой бан — необходимо держать в голове возможное возвращение. Так что Россия и Белоруссия, скорее всего, отстранение не поддержат».

Фото Global Look Press

Поддержка Израиля есть и в Новом Свете. «Очень хорошие отношения с КОНМЕБОЛ, не так давно сотрудничество вышло на новый уровень. Вплоть до разговоров о приглашении сборной Израиля на Кубок Америки. Плюс США — традиционный союзник. Так что голосов за отстранение из этой части планеты почти не ожидается. Похоже, что хозяева ближайшего чемпионата мира и чемпионата Европы выступят в поддержку Израиля — это может сказаться положительно», — считает Эли.

Однако перестраховка уже идет — известно, что Бельгия, которой осенью предстоит играть с Израилем в Лиге наций, приостановила продажу билетов. Пока приостановила — но что будет дальше? Узнаем в июле.

Футбол
Сборная Израиля по футболу
Сборная Палестины по футболу
ФИФА
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