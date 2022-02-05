Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 07:28

Федоров: «Отмена контрольного матча со сборной Латвии — не катастрофа»

Федоров прокомментировал отмену контрольного матча против Латвии
Сергей Разин
корреспондент

Тренер сборной России Сергей Федоров поделился мнением об отмене контрольного матча против Латвии.

«Думаю, отмена игры не катастрофа, не проблема. Двусторонние матчи — именно то, что надо. Даже судьи свои были — из тренерского штаба», — приводит слова Федорова ТАСС.

Ранее менеджер сборной России Илья Ковальчук заявил, что организаторы отменили контрольный матч против Латвии не по вине российской команды.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Источник: https://tass.ru/sport/13625863
Сергей Федоров
Олимпиада
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
Модный провал на Олимпиаде: итальянцы пришли в балахонах, французам испортили фигуры, а у россиян первое золото – за костюмы
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
15 тысяч зрителей посетили церемонию открытия Олимпиады-2022 в Пекине
На Олимпиаде в Пекине выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом среди прибывших на Игры
Валиева второй раз без ошибок исполнила короткую программу на тренировке Олимпиады
Трусова допустила ошибку в тройном акселе во время тренировки короткой программы
Щербакова ошиблась на тройном лутце на тренировке короткой программы на Олимпиаде
Ковальчук: «Ни разу не был на церемонии открытия Игр. Надеюсь, в Милане попаду»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ковальчук: «Ни разу не был на церемонии открытия Игр. Надеюсь, в Милане попаду»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости