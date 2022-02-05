Тренер сборной России Сергей Федоров поделился мнением об отмене контрольного матча против Латвии.

«Думаю, отмена игры не катастрофа, не проблема. Двусторонние матчи — именно то, что надо. Даже судьи свои были — из тренерского штаба», — приводит слова Федорова ТАСС.

Ранее менеджер сборной России Илья Ковальчук заявил, что организаторы отменили контрольный матч против Латвии не по вине российской команды.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).