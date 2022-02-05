Ковальчук: «Организаторы отменили контрольный матч против Латвии не по нашей вине»

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о причинах отмены контрольного матча против Латвии.

«Организаторы отменили игру не по нашей вине. Конечно, хотелось бы сыграть контрольный матч, но ребята будут полны сил играть. Нагрузку получат все. Это реалии — позавчера у них тоже отменили игру, поэтому ничего страшного: будем адаптироваться к ситуации и играть между собой», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Российская сборная на групповом этапе сыграет со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).