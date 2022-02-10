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Сегодня, 09:42

Тренер сборной России Федоров: «Датчане играют ближе к североамериканскому стилю»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Тренер сборной России Сергей Федоров ответил на вопросы журналистов за день до матча с Данией на групповом этапе Олимпиады-2022.

— Как вам вчерашний матч со Швейцарией? Показалось, что команда тяжело входила в него.

— Я бы не сказал, что тяжело. Не думаю, что были большие проблемы в плане движения. По принятию решений — да. Сказалось, что у многих ребят отсутствовала игровая практика с начала января. Сказалось волнение. Олимпиада — сложный турнир. Вы знаете, в каких условиях мы тренируемся. Время ограничено. Есть ковидный протокол, который отвлекает от прямых обязанностей. Но все в одинаковых условиях. Начало положено. Моменты были и в наши ворота, и в ворота соперников. Мы их не использовали так, как хотели бы ребята. Начали креативить больше, чем было надо. Хотя тренерский штаб предупреждал, что где-то надо сыграть попроще, особенно начало каждого периода.

— Сергей Плотников сегодня вышел с основной командой, занимался в первом звене. Вы его рассматриваете вместе Григоренко или Гусева?

— Не смогу ответить на этот вопрос. Алексей Юрьевич [Жамнов] имеет какие-то мысли. Думаю, он пояснил это.

— Что скажете об уровне датчан?

— Вчера я посмотрел всю игру с чехами. Не удивлен их ритмом, мастерством, напористостью. Они играют ближе к североамериканскому стилю. Шайба идет вперед, большое давление на ворота. Нашим защитникам придется вместе с центральными нападающими поработать над этим. Дания — серьезный, мобильный соперник. Мы понимаем, что любая команда на турнира представляет определенную угрозу. Мы сами должны играть лучше и учитывать особенности нашего соперника.

Российские хоккеисты в первом матче группового турнира обыграли Швейцарию со счетом 1:0. 11 февраля Россия встретится с Данией, начало матча в 07.10 мск.

Сергей Плотников
Сергей Федоров
Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
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