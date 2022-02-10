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Сегодня, 09:31

Нападающий сборной России Плотников: «Китайский персонал одет так, будто мы около Фукусимы»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Нападающий сборной России Сергей Плотников ответил на вопросы журналистов за день до матча с Данией.

— Сегодня вы тренировались в первом звене. Есть понимание, будете ли завтра играть и вместо кого?

— В первом звене нас четыре человека. Насчет того, буду я играть или нет, — вопрос к тренерам.

— Что скажете про датчан? Вчера они неожиданно обыграли чехов.

— Хорошая команда, играет грамотно по заданию.

— Вы живете в Олимпийской деревне с основной или в отеле с запасными?

— Я живу с командой.

— Как вам в Олимпийское деревне? Чувствуется олимпийский дух?

— Пока не могу ничего сказать. Немного напрягает то, что все в масках. Китайский персонал одет так, будто мы около Фукусимы. Пока еще не проникся атмосферой.

Российские хоккеисты в первом матче группового турнира обыграли Швейцарию со счетом 1:0.

Сергей Плотников
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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