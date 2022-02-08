Тренер хоккейной женской сборной Бобарико отметил хорошую игру финок на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико после поражения команды от Финляндии (0:5) в групповом этапе Олимпиады в Пекине прокомментировал тот факт, что финки играли в масках.

Российская сборная вышла на лед без масок.

— Как развивалась ситуация с Людмилой Беляковой?

— Мы ожидали, что она вернется. Днем знали, что она сдала второй отрицательный тест. Думали, что она приедет пораньше, но она приехала уже к игре.

— 4 и 5 шайбу пропустили в одной смене. Что думаете?

— Можно сказать, да, пропустили в одной смене две шайбы. Мы получили информацию от аналитического отдела, что можно посмотреть повтор на атаку вратаря.

— Когда соперник играет в маске, а мы без, создается ощущение преимущества. Неужели финки настолько сильны?

— Они сегодня показали очень хорошую скорость. После трех поражений они были очень мобильны. У нас было не так много силенок. Сегодня движение нашей команды было самое плохое за весь турнир.