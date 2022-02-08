Женская сборная России по хоккею играет без масок в матче с Финляндией на Олимпиаде-2022

Женская сборная России по хоккею вышла на заключительный матч группового этапа олимпийского турнира в Пекине против Финляндии без масок.

В свою очередь финская команда проводит игру в защитных масках.

В понедельник, 7 февраля, матч между женскими командами Канады и России (6:1) начался с задержкой на час, так как не были получены результаты тестов на коронавирус, в итоге игроки вышла в масках. Перед третьим периодом россиянки маски сняли, канадки — нет.

Сборная России занимает 3-е место в группе A на Олимпиаде в Пекине, набрав три очка в трех играх.