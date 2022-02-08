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Сегодня, 16:21

Женская сборная России по хоккею играет без масок в матче с Финляндией на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Женская сборная России по хоккею.

Женская сборная России по хоккею вышла на заключительный матч группового этапа олимпийского турнира в Пекине против Финляндии без масок.

В свою очередь финская команда проводит игру в защитных масках.

В понедельник, 7 февраля, матч между женскими командами Канады и России (6:1) начался с задержкой на час, так как не были получены результаты тестов на коронавирус, в итоге игроки вышла в масках. Перед третьим периодом россиянки маски сняли, канадки — нет.

Сборная России занимает 3-е место в группе A на Олимпиаде в Пекине, набрав три очка в трех играх.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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