Тренер хоккейной женской сборной России — о поражении от Финляндии: «Силенок нам не хватило»

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал поражение команды от Финляндии (0:5) в групповом этапе Олимпийских игр в Пекине (Китай).

— Подведите итоги матча

— Во-первых, мы проиграли в движении. Соперник был быстрее нас. Любая тактика рушится в таких условиях. Наверное, где-то сборной не хватило свежести, уверенности в своих силах и хладнокровия в начале матча.

— Перед матчем стало известно, что финки будут играть в масках. Считаете ли вы, что таким образом у России появились преимущество?

— В масках играть очень сложно, мы ощутили на себе вчера это. Если есть возможность играть без масок, то мы бы воспользовались ей. Через эту игру нам нужно было подготовиться к четвертьфиналу. Сегодня мы хотели показать более качественный хоккей, но к сожалению, силенок нам не хватило.

— Остались ли еще силы на четвертьфинал?

— Конечно, у нас есть еще 2 дня. Мы подготовимся, восстановимся. С оптимизмом смотрим в будущее.