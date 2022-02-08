Тренер хоккейной женской сборной России — о поражении от Финляндии: «Силенок нам не хватило»
Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал поражение команды от Финляндии (0:5) в групповом этапе Олимпийских игр в Пекине (Китай).
— Подведите итоги матча
— Во-первых, мы проиграли в движении. Соперник был быстрее нас. Любая тактика рушится в таких условиях. Наверное, где-то сборной не хватило свежести, уверенности в своих силах и хладнокровия в начале матча.
— Перед матчем стало известно, что финки будут играть в масках. Считаете ли вы, что таким образом у России появились преимущество?
— В масках играть очень сложно, мы ощутили на себе вчера это. Если есть возможность играть без масок, то мы бы воспользовались ей. Через эту игру нам нужно было подготовиться к четвертьфиналу. Сегодня мы хотели показать более качественный хоккей, но к сожалению, силенок нам не хватило.
— Остались ли еще силы на четвертьфинал?
— Конечно, у нас есть еще 2 дня. Мы подготовимся, восстановимся. С оптимизмом смотрим в будущее.
Финки набрали три очка и заняли третье место в группе А. У россиянок столько же очков и четвертое место. В 1/4 финала сборная России сыграет с командой Швейцарии. Зимняя Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля.