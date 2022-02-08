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Сегодня, 18:18

Женская сборная России уступила Финляндии на Олимпиаде и заняла четвертое место в группе

Евгений Петров
Корреспондент
Финляндия — Россия — 5:0.
Фото Reuters

В матче группового этапа женского хоккейного турнира сборная Финляндии победила команду России (5:0).

Финки набрали три очка и заняли третье место в группе А. У россиянок столько же очков и четвертое место.

В 1/4 финала сборная России сыграет с командой Швейцарии. Зимняя Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля.

Олимпийские игры-2022. Женщины

Группа A

Финляндия — Россия — 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Голы: Рантала — 1 (Нисканен), 9:06 — 1:0. Карвинен — 1 (бол., Ниеминен, Тулус), 18:18 — 2:0. Нюлунд — 1 (Ванханен, Рантала), 27:09 — 3:0. Туоминен — 2 (бол., Лайтинен), 30:37 — 4:0. Тапани — 3 (бол., Хиирикоски, Тулус), 31:06 — 5:0.

Вратари: Кейсала — Сорокина (Меркушева, 30:37).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 30 (11+10+9) — 19 (4+9+6).

Судьи: Виганд, Кук.

8 февраля. Пекин. Национальный.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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