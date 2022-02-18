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Сегодня, 19:01

«Слава богу! Удачи, ребятки». Тарасова — о выходе в финал хоккейной сборной на Олимпиаде

Тарасова пожелала удачи сборной России по хоккею в финале Олимпиады
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Сборная России по хоккею.
Фото Reuters

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о выходе в финал сборной России на Олимпиаде.

«Слава богу! Пускай стараются! Удачи, ребятки», — сказала Тарасова «СЭ».

В полуфинале сборная России победила команду Швеции (2:1 Б) и вышла в финал Олимпиады, где встретится с Финляндией.

Матч состоится в воскресенье, 20 февраля. Начало — в 07.10 по московскому времени.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Татьяна Тарасова
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