Тарасова пожелала удачи сборной России по хоккею в финале Олимпиады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» высказалась о выходе в финал сборной России на Олимпиаде.

«Слава богу! Пускай стараются! Удачи, ребятки», — сказала Тарасова «СЭ».

В полуфинале сборная России победила команду Швеции (2:1 Б) и вышла в финал Олимпиады, где встретится с Финляндией.

Матч состоится в воскресенье, 20 февраля. Начало — в 07.10 по московскому времени.