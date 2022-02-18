Губерниев о победе сборной России по хоккею: «Молодцы, но понервничать заставили»

Губерниев эмоционально отреагировал на победу сборной России над Швецией на Олимпиаде

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России над Швецией в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде (2:1 Б).

«Молодцы, наши в финале! Но понервничать заставили! И все же мы в финале хоккейного турнира Олимпиады!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Сборная России вышла в финал Игр, где встретится с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля. Начало — в 07.10 по московскому времени.