Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 09:56

Свищев назвал безумием решение играть в масках в матче женских команд Канады и России

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на скандал в матче между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Хоккеистки обеих команд проводят игру в медицинских масках.

Сборная Канады и&nbsp;России проводят матч на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;масках. Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде

«Конечно, играть в масках — безумие. Я такого еще не видел. Если это наше будущее, то оно не очень интересное. Но этому предшествовало много событий. Надо понять, почему наши девчонки не пришли на утреннее тестирование. Правильно это или нет — тяжело судить. Либо матч надо отменять, либо играть в масках. Это запредельные скорости, волнение, сердцебиение, дыхание. Правила должны быть одинаковыми для всех. Если регламент не выполняется, это недопустимо. Менять регламент походу, даже несмотря на коронавирус, не очень хорошо. Все самые сложные моменты прописаны в регламенте. Я еще не видел, чтобы люди играли в масках», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее, 7 февраля, хоккеистки сборных Канады и России вышли в медицинских масках на матч группового турнира Олимпиады-2022.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды вышли на лед в масках. Канадки во втором периоде обыгрывают россиянок со счетом 4:1.

Хоккей
Олимпиада
1
1
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Мечта Камилы Валиевой и всей России сбылась: наша сборная выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде спустя 8 лет после успеха в Сочи
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Кондратюк поблагодарил болельщиков за поддержку после победы на Олимпиаде в Пекине
«В них ходить тяжело, бегать — тем более». Вадим Шипачев — о хоккее в медицинских масках
Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку Олимпиады
Галиев — о советах 20-летнему Грицюку: «У нас нет молодых и старых. На груди один фланг»
Роднина о победе в командном турнире: «Валиева пошла по максимуму! Не позволяет себе расслабляться»
Жамнов заявил, что многие сборные отказались от товарищеских матчей перед стартом Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жамнов: «По себе знаю, что любому человеку тяжело дышать в маске, а играть...»

Российские хоккеистки вышли без медицинских масок на третий период матча с Канадой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости