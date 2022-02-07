Свищев назвал безумием решение играть в масках в матче женских команд Канады и России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на скандал в матче между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Хоккеистки обеих команд проводят игру в медицинских масках.

«Конечно, играть в масках — безумие. Я такого еще не видел. Если это наше будущее, то оно не очень интересное. Но этому предшествовало много событий. Надо понять, почему наши девчонки не пришли на утреннее тестирование. Правильно это или нет — тяжело судить. Либо матч надо отменять, либо играть в масках. Это запредельные скорости, волнение, сердцебиение, дыхание. Правила должны быть одинаковыми для всех. Если регламент не выполняется, это недопустимо. Менять регламент походу, даже несмотря на коронавирус, не очень хорошо. Все самые сложные моменты прописаны в регламенте. Я еще не видел, чтобы люди играли в масках», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее, 7 февраля, хоккеистки сборных Канады и России вышли в медицинских масках на матч группового турнира Олимпиады-2022.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды вышли на лед в масках. Канадки во втором периоде обыгрывают россиянок со счетом 4:1.