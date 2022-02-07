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Жамнов: «По себе знаю, что любому человеку тяжело дышать в маске, а играть...»

Жамнов высказался о скандале в матче женских команд Канады и России на Олимпиаде в Пекине
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался об игре в масках в матче женских команд между Канадой и Россией на Олимпийских играх в Пекине.

— Пока изменений в нашей заявке не будет. Те центральные, которые у нас есть, нас полностью устраивают. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация по ходу турнира. Могу сказать, что ребята тренируются и полностью понимают ситуацию — к ним вообще нет претензий. Здесь не все зависит от нас. Сами видите, что произошло на матче женской сборной России.

— Вы удивлены, что женщины играют в масках?

— По себе знаю, что любому человеку тяжело дышать в маске, а играть ... Не знаю насчет обморока, но дышать тяжело. Надеюсь с нами ничего не случится. Мы уходим на тренировку, а нам говорят, что матч женской сборной с Канадой переносится. Сейчас мы уходим, а они играют в масках. Всех тонкостей мы еще не знаем. Не думаю, что это случится на мужском турнире. У нас за всей информацией следят доктора.

— Вы в курсе, что ИИХФ поменяла регламент и теперь нужно сдавать тесты в другое время?

— У нас пока нет такой информации.

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Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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