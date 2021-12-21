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Стэмкос: «Мечтал представлять сборную Канады и выиграть золото. Такого шанса, видимо, мне не представится»

23:43
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Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос высказал сожалению, что игроки НХЛ, скорее всего не смогут поехать на Олимпиаду в Пекине.

«Я рос, мечтая выиграть Кубок Стэнли. И мне удалось этого добиться.

Но также я не меньше мечтал представлять национальную сборную и выиграть в ее составе золото. Такого шанса, видимо, мне не представится», — приводит слова Стэмкоса TSN.

По последним данным, Национальная хоккейная лига приняла окончательное решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Китае. Официально об этом будет объявлено в ближайшие 24 часа

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх, отказ НХЛ от Китая: главное