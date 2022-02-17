Галиев — об оценке своей игры с Данией: «Пока никак. Главное, что команда прошла дальше»
Галиева оценил свою игру против сборной Дании
Нападающий сборной России Станислав Галиев ответил на вопросы журналистов перед полуфиналом Олимпиады-2022 с командой Швеции.
— Как оцените свою игру в матче с Данией?
— Пока никак. Главное, что команда прошла дальше.
— Фантастический момент был у вас в первом периоде, когда шайба прошла по ленточке. Что там было?
— Я не смотрел повтор.
— То есть с Данией матч не пересматривали?
— Не было такой возможности.
— По ощущениям как все складывалось в том эпизоде?
— Мне с угла было неудобно с неудобной руки бросать. Попытался завезти шайбу с удобной, и какой-то стык был.
Новости