Галиева оценил свою игру против сборной Дании

Нападающий сборной России Станислав Галиев ответил на вопросы журналистов перед полуфиналом Олимпиады-2022 с командой Швеции.

— Как оцените свою игру в матче с Данией?

— Пока никак. Главное, что команда прошла дальше.

— Фантастический момент был у вас в первом периоде, когда шайба прошла по ленточке. Что там было?

— Я не смотрел повтор.

— То есть с Данией матч не пересматривали?

— Не было такой возможности.

— По ощущениям как все складывалось в том эпизоде?

— Мне с угла было неудобно с неудобной руки бросать. Попытался завезти шайбу с удобной, и какой-то стык был.