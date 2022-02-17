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Сегодня, 12:11

Галиев — об оценке своей игры с Данией: «Пока никак. Главное, что команда прошла дальше»

Галиева оценил свою игру против сборной Дании
Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий сборной России Станислав Галиев ответил на вопросы журналистов перед полуфиналом Олимпиады-2022 с командой Швеции.

— Как оцените свою игру в матче с Данией?

— Пока никак. Главное, что команда прошла дальше.

— Фантастический момент был у вас в первом периоде, когда шайба прошла по ленточке. Что там было?

— Я не смотрел повтор.

— То есть с Данией матч не пересматривали?

— Не было такой возможности.

— По ощущениям как все складывалось в том эпизоде?

— Мне с угла было неудобно с неудобной руки бросать. Попытался завезти шайбу с удобной, и какой-то стык был.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Станислав Галиев
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Сборная России по хоккею
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