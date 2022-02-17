Тренер сборной России Федоров: «Швеция очень хорошая мобильная команда, которая любит и умеет играть с шайбой»

Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров поделился мнением о Швеции перед полуфинальным матчем на Олимпиаде-2022.

— Что с Андроновым? Почему он пропустил сегодняшнюю тренировку?

— Сергей готовится к завтрашней игре. Пропуск тренировки — тренерское решение. У него нет проблем с тестами.

— Что скажете про шведов?

— Все команды играют здесь немного в другой хоккей. Маленькая площадка, высокая интенсивность — каждый момент может стать решающим. Готовимся к очень хорошей мобильной команде, которая любит и умеет хорошо играть с шайбой.

— Вас удивляет, что Вальмарк, которого всего 8 шайб за ЦСКА, здесь так раскрылся?

— Нет, не удивляет. Он попал в знакомую атмосферу, играет с очень хорошими партнёрами. Тренерский штаб его хорошо использует.

— Насколько поможет то, что вы хорошо знаете Ларса Юханссона?

— Да, мы его хорошо знаем. Но это вопрос к Сергею Наумову — он обязательно предоставит какую-то информацию нашим нападающим. Если вратарь видит шайбу, то он ее поймает. Поэтому если у нас будет помеха перед ним, то ему придется очень сложно.