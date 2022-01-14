Стал известен список защитников в расширенном составе сборной России на Олимпиаду

«СЭ» стал известен список защитников, вызванных в сборную России на сбор перед Олимпиадой в Пекине.

В состав вошли Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов («Динамо»), Даниил Пыленков (СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба — «Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Начало сбора национальной команды России по хоккею перед Олимпиадой в Пекине сдвинуто на 17 января. В этот же день будет назван расширенный состав, который начнет подготовку к Играм.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.