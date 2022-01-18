Стал известен состав хоккейной сборной Словакии на Олимпиаду в Пекине

Сборная Словакии огласила состав команды на Олимпийские игры в Пекине, сообщает пресс-служба национальной федерации. На турнире за команду сыграют шесть представителей клубов КХЛ.

Вратари: Патрик Рыбар («Динамо» Минск, КХЛ), Бранислав Конрад («Оломоуц», Чехия), Матей Томек («Комета», Чехия).

Защитники: Марек Дялога («Комета», Чехия), Мартин Маринчин («Тршинец», Чехия), Петер Черешняк («Плзень», Чехия), Марио Грман («Хамеенлинна», Финляндия), Михал Чайковски («Сибирь», КХЛ), Мартин Гернат («Лозанна», Швейцария), Шимон Немец («Нитра»), Самуэль Княжко («Сиэтл Тандербердс», юниорская Западная хоккейная лига).

Нападающие: Либор Гудачек («Динамо» Минск, КХЛ), Милош Клемен («Млада Болеслав», Чехия), Михал Криштоф («Комета», Чехия), Марко Дано, Милош Роман (оба — «Оцеларжи», Чехия), Юрай Слафковски («Турку», Финляндия), Томач Юрчо («Барыс», КХЛ), Петер Цегларик («Авангард», КХЛ), Марек Гривик («Торпедо», КХЛ), Кристиан Поспишил («Давос», Швейцария), Самуэль Такач («Слован»), Повел Говернанс («Дукла»), Адриан Голешински («Нитра»), Петр Зюзин («Зволен»).

С 4 по 20 февраля 2022 года в столице Китая Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. На хоккейном турнире выступят 12 мужских сборных.