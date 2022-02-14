Шипачев — о хоккее сборной на Олимпиаде: «Лучше выигрывать, чем проигрывать, правильно?»
Нападающий сборной России Шипачев заявил, что лучше выигрывать, чем проигрывать
Нападающий сборной России Вадим Шипачев прокомментировал матч с Чехией на групповом этапе Олимпиады-2022.
— На групповом этапе мы увидели разные матчи: сначала с Данией и Швейцарией и совсем другая игра с Чехией. Что произошло?
— Какой вам больше понравился?
— С Чехией.
— Лучше, когда выигрываешь.
— То есть лучше выигрывать так, как с Данией и Швейцарией?
— Лучше выигрывать, чем проигрывать, правильно? Надо миксануть — чтобы и хороший хоккей, и победы были, да?
— А так можно?
— Будем стараться.
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