Нападающий сборной России Шипачев заявил, что лучше выигрывать, чем проигрывать

Нападающий сборной России Вадим Шипачев прокомментировал матч с Чехией на групповом этапе Олимпиады-2022.

— На групповом этапе мы увидели разные матчи: сначала с Данией и Швейцарией и совсем другая игра с Чехией. Что произошло?

— Какой вам больше понравился?

— С Чехией.

— Лучше, когда выигрываешь.

— То есть лучше выигрывать так, как с Данией и Швейцарией?

— Лучше выигрывать, чем проигрывать, правильно? Надо миксануть — чтобы и хороший хоккей, и победы были, да?

— А так можно?

— Будем стараться.