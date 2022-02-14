Форвард сборной России Воронков избежал дисквалификации и сыграет в 1/4 финала Олимпиады

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук в разговоре с журналистами заявил, что нападающий Дмитрий Воронков сыграет в четвертьфинале турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По словам 38-летнего Ковальчука, хоккеист избежал дисквалификации за эпизод в концовке матча группового турнира с Чехией (5:6 ОТ). Тогда Воронков получил удаление до конца встречи за удар соперника в голову.

— Что со статусом Дмитрия Воронкова? Он сыграет в четвертьфинале?

— Да, все в порядке, обошлись без дисквалификации. Вчера на директорате сказали, что никаких дисциплинарных мер принято не было. Это хоккей: судьи судят, хоккеисты — играют. Эмоции немного перехлестнули. К сожалению, пропустили два гола. Будем делать выводы и не повторять ошибок. Не хотел бы обсуждать судейство. Все судьи судят, как умеют. Нужно быть более внимательным и не получать эти глупые удаления, — сказал Ковальчук.

16 февраля сборная России сыграет в 1/4 финала хоккейного турнира с победителем пары Дания — Латвия.