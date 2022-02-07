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«Сборные беспокоятся о своем здоровье. Всегда же есть опасения!» Роднина о скандале в матче Россия — Канада

Роднина прокомментировала скандал на матче Олимпиады-2022 между Россией и Канадой
Артем Бухаев
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на скандал в матче между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

«Мне не кажется, что история с коронавирусом на Олимпиаде доведена до предела, — сказала Роднина «СЭ». — Это общие требования для всех. Наверное, сборные беспокоятся о своем здоровье. Всегда есть опасения. Зачем вы раздуваете это тему? Ни у кого нет понимания. Надо вовремя проследить, как сдаются тесты. Организаторы занимаются тестами — а мы должны перепроверить, пришли они или нет. Там большой штаб руководства командой».

Хоккеистки сборных Канады и России играют в масках в матче группового турнира Олимпиады в Пекине.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды вышли на лед в масках.

Сборная Канады и&nbsp;России проводят матч на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;масках. Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде

Хоккей
Олимпиада
Ирина Роднина
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