Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на скандал в матче между женскими сборными России и Канады по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

«Мне не кажется, что история с коронавирусом на Олимпиаде доведена до предела, — сказала Роднина «СЭ». — Это общие требования для всех. Наверное, сборные беспокоятся о своем здоровье. Всегда есть опасения. Зачем вы раздуваете это тему? Ни у кого нет понимания. Надо вовремя проследить, как сдаются тесты. Организаторы занимаются тестами — а мы должны перепроверить, пришли они или нет. Там большой штаб руководства командой».

Хоккеистки сборных Канады и России играют в масках в матче группового турнира Олимпиады в Пекине.

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды вышли на лед в масках.