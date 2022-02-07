Жамнов о ситуации с Кузьменко в сборной на Олимпиаде: «Никто его не списывал со счетов»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал отзаявку форварда Андрея Кузьменко из состава национальной команды на Олимпийские игры-2022.

— Скажу так. Мы до конца рассматривали его в качестве игрока из списка основных 25 человек. По игровым критериям он нам подходил. Допустим, гражданин Шевченко ведь не знает до конца всей ситуации — дает интервью и пишет свои комментарии исходя из слухов. Я рад, что у него есть свой источник. Что якобы мы должны зайти с бейсбольной битой и сделать парню травму. Всех тонкостей он не знает.

— Вы ведь ни разу не упоминали о травмах Кузьменко во время предыдущих разговоров?

— Зачем упоминать о них? Это наша внутренняя кухня.

— Зачем его было везти в Пекин?

— У него вроде бы были улучшения. Повторюсь, мы рассчитывали на него до конца. Никто его не списывал со счетов. Смотрели его каждый день. Это решение было принято вчера.

— Не было шансов, что он восстановится по ходу Олимпиады?

— У нас достаточно ребят, которые тренируются здесь. Мы следим за ними. Тяжело сказать. Человек не может тренироваться на 100%. Как мы можем рассчитывать на него?