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Сегодня, 10:05

Самедов одним словом отреагировал на поражение хоккейной сборной России в финале Олимпиады

Самедов прокомментировал поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр
Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение хоккейной сборной России в финале против Финляндии на Олимпиаде в Пекине (1:2).

«Обидно. Сложно сказать, что был результат закономерен. В любом случае Олимпийское серебро — это хороший результат. Наша сборная — молодцы!», — сказал Самедов «СЭ».

Ранее, 20 февраля сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале Олимпиады в Пекине.

Позже в Пекине состоится церемония закрытия Олимпийских игр.

Александр Самедов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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