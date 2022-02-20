Самедов одним словом отреагировал на поражение хоккейной сборной России в финале Олимпиады

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение хоккейной сборной России в финале против Финляндии на Олимпиаде в Пекине (1:2).

«Обидно. Сложно сказать, что был результат закономерен. В любом случае Олимпийское серебро — это хороший результат. Наша сборная — молодцы!», — сказал Самедов «СЭ».

Ранее, 20 февраля сборная России проиграла Финляндии (1:2) в финале Олимпиады в Пекине.

Позже в Пекине состоится церемония закрытия Олимпийских игр.