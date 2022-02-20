Шипачев заявил, что сборная Финляндии в финале Олимпиады здорова играла в защите

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев подвел итоги финального матча Олимпиады в Пекине против Финляндии (1:2). По его словам, соперник здорово играл в защите.

— Абсолютно согласен, что с одной шайбой нужно пропускать ноль, — отметил Шипачев. — Тогда были бы шансы выиграть. Сегодня повели в игре, повели в одну шайбу. Вышли на третий период при счете 1:1 и пропустили в первой смене. Дальше уже было тяжело взломать финскую оборону. Пытались играть, пытались заводить шайбу, но финны здорово играли в защите.

— Можно ли было что-то изменить перед третьим периодом?

— Счет был 1:1. Мы ждали их ошибки, ждали удаления.

— Вы довольны серебром?

— Пока никаких эмоций. Полностью пустой.