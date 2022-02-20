Мацуев разочарован хоккеем, продемонстрированным сборной России на ОИ

Российский пианист Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги выступления российской хоккейной сборной на Олимпиаде в Пекине.

«Если говорить о результатах нашей сборной, то нельзя не радоваться серебру, но мы поклонники красной машины. Мы ждем от нашей сборной искрометного хоккея. К сожалению, на этой Олимпиаде этого не было. Мы играли от обороны. Финны завоевали долгожданное олимпийское золото. Это наш самый неудобный соперник многие года. Мы проигрываем им все решающие матчи. Это печально. Я застал те времена, когда они были аутсайдерами. Но новое поколение добилось результата. Нам надо искать новые таланты, не боятся их ставить в состав. Словаки, например, поставили 17-летнего парня, который забил столько шайб! Не надо бояться доверять молодым», — сказал Мацуев «СЭ».

Ранее, 20 февраля, сборная России потерпела поражение от команды Финляндии (1:2) в финале Олимпийских игр в Пекине.