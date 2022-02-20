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Сегодня, 15:20

Капитан сборной России Шипачев ответил на вопрос о зрелищности игры команды на Олимпиаде

Шипачев высказался о зрелищности игры сборной России на Олимпиаде
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Вадим Шипачев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев ответил на вопрос о зрелищности игры команды на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

— Вадим, вам самому нравилось то, что было на льду?

— Есть работа, которую надо выполнять.

— Я не про это. Есть работа, которую делаешь из-под палки, а есть задания, выполнять которые в кайф.

— А я и кайфовал на Олимпиаде. Мне очень нравилась атмосфера в команде. У нас был хороший коллектив. Я правду говорю, не все плохо было, как вы считаете.

— Разве?

— Конечно. У нас в команде полно молодых ребят, получивших невосполнимый опыт. Я рад за Арсения Грицюка, Александра Никишина. Я рад за этих парней, уверен, что подобный опыт пригодится в карьере.

— Но игра была не очень.

— Да? А помните, как на чемпионатах мира было? Играем в зрелищный хоккей, забиваем, а в ответ слышим: «Да кому вы там забиваете? Датчанам каким-то». В Пекине все команды действовали одинаково. Особо голов нет, все «душат», давят, бегут, толкаются. Видимо, сейчас хоккей поменялся.

Полное интервью с Шипачевым читайте на сайте «СЭ»

Вадим Шипачев
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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