Болельщики сборной Финляндии вышли праздновать победу над Россией на улицы Хельсинки

Сборная России проиграла в финале хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине. В решающем матче турнира команда под руководством Алексея Жамнова уступила сборной Финляндии — 1:2.

Сборная Финляндии впервые в своей истории выиграла золотые медали Олимпийских игр. До сегодняшнего дня лучшим результатом «Суоми» на Олимпиадах были вторые места в 1988 и 2006 годах.

Болельщики сборной Финляндии вышли отметить это знаковое достижение на улицы Хельсинки.