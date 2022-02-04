Хет-трик Болгаревой принес женской сборной России победу над Швейцарией в первом матче Олимпиады-2022

Женская сборная России в первом матче группового турнира Олимпиады-2022 обыграла Швейцарию со счетом 5:2.

В составе россиянок хет-трик оформила Полина Болгарева, еще по шайбе забросили Анна Шибанова и Екатерина Добродеева. Вратарь Мария Сорокина отразила 28 бросков.

В следующем матче сборная России встретится с США. Игра пройдет 5 февраля и начнется в 16:10 мск.

Хоккей

Олимпийские игры-2022. Женщины

Группа A

Россия — Швейцария — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Добродеева — 1 (Вафина, Павлова), 5:54 — 1:0. Штальдер — 2 (бол., Кристен, Мюллер), 17:16 — 1:1. Болгарева — 1 (Кадирова), 17:29 — 2:1. Мюллер — 1 (мен., Ринер), 26:57 — 2:2. Шибанова — 1 (Печникова, Братищева), 30:30 — 3:2. Болгарева — 2 (Кадирова), 37:07 — 4:2. Болгарева — 3 (мен., Вафина), 41:39 — 5:2.

Вратари: Сорокина — Брендли.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 31 (13+11+7) — 30 (12+8+10).

Судьи: Лифферс, Манта.

4 февраля. Пекин. Национальный.