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Сегодня, 08:48

В Швеции сообщили, что два хоккеиста национальной команды сдали положительный тест на коронавирус

Сергей Разин
корреспондент

Два игрока сборной Швеции по хоккею сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Expressen.

По сведениям источника, коронавирус подтвердился у капитана команды Хенрика Теммернеса и защитника «Торпедо» Теодора Леннстрема, а также у физиотерапевта Свена Томссона.

При этом все трое сдали вторые тесты с отрицательным результатом. Сейчас они находятся на карантине в ожидании результатов третьих тестов. Чтобы считаться здоровым, требуется два отрицательных теста, сданные с интервалом в 24 часа.

Сборная Швеции в группе C встретится с Финляндией, Словакией и Латвией.

Олимпиада
Коронавирус
Сборная Швеции по хоккею
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