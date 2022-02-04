В Швеции сообщили, что два хоккеиста национальной команды сдали положительный тест на коронавирус

Два игрока сборной Швеции по хоккею сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Expressen.

По сведениям источника, коронавирус подтвердился у капитана команды Хенрика Теммернеса и защитника «Торпедо» Теодора Леннстрема, а также у физиотерапевта Свена Томссона.

При этом все трое сдали вторые тесты с отрицательным результатом. Сейчас они находятся на карантине в ожидании результатов третьих тестов. Чтобы считаться здоровым, требуется два отрицательных теста, сданные с интервалом в 24 часа.

Сборная Швеции в группе C встретится с Финляндией, Словакией и Латвией.