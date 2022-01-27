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Сегодня, 17:06

Пять хоккеисток сборной России пока не вылетели в Пекин по причинам, не связанным с коронавирусом

Евгений Петров
Корреспондент
Женская сборная России.
Фото ФХР

Хоккеистки женской сборной России по хоккею Дарья Гредзен, Анна Шибанова, Илона Маркова, Полина Лучникова и Валерия Меркушева не вылетели в Пекин по причинам, не связанным со сдачей положительных тестов, сообщает пресс-служба ФХР. Указанные игроки в данный момент тренируются в Новогорске, они прибудут в Китай и присоединятся к команде в ближайшее время. В сборной России рассчитывают, что хоккеистки смогут вылететь в Китай 30 января.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля. Женский хоккейный турнир стартует 3 февраля. Сборная России попала в группу A, где встретится с командами США, Канады, Финляндии и Швейцарии.

Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
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